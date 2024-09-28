Про це пише Politico, посилаючись на посадовця з української делегації.

За його словами, зустріч тривала близько години і “минула дуже добре”.

“Трамп був дуже уважним. Ми детально обговорили наш план і поговорили про деякі ключові речі”, – сказав співрозмовник Politico.

Як пише видання, Трамп, який часто каже, що Росія ніколи б не вторглася в Україну, якби він був президентом у той час, наголосив у п’ятницю, що в разі обрання він працюватиме з обома сторонами, щоб «врегулювати це», але зазначив, що будь-які переговори також підуть на користь Росії.

Водночас автори статті нагадують, що під час дебатів з Камалою Гарріс два тижні тому Трамп відмовився сказати, чи хоче він, щоб Україна виграла війну.

Також видання зазначає, що коли Зеленський зауважив, що у Трампа кращі відносини з Україною, ніж з Росією, Трамп відповів: «А, я бачу. Але для танго потрібні двоє».

Politico нагадало також, що у Трампа та Зеленського були складні стосунки з тих пір, як Трамп пробував тиснути на українського лідера, щоб він розслідував бізнес-угоди Байдена, який на той час був опонентом Трампа, та його сина Хантера.

Водночас, як пише видання, Трамп відзначив “чіткі” дії Зеленського під час спроби імпічмента Трампа у 2019 році, коли його звинувачували в тиску на президента України щодо розслідування справи Хантера.

Це була перша особиста зустріч Трампа та Зеленського після візиту останнього до Білого дому у 2019 році, хоча з того часу вони спілкувалися телефоном.