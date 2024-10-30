Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з керівництвом Міжнародної організації цивільної авіації під час свого візиту до Канади.

Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі “X”.

“Розпочав візит до Канади із зустрічі з керівництвом ІКАО, зокрема з президентом Сальваторе Шаккітано та генеральним секретарем Хуаном Карлосом Саласаром. Поінформував їх про наслідки російської агресії, зокрема для цивільної авіації”, – написав Сибіга.

Міністр зазначив, що під час зустрічі обговорювалося чинне партнерство. Він також додав, що модель українського літака АН-225 “Мрія”, встановлена в штаб-квартирі ІКАО в Монреалі, символізує їхню надію на краще майбутнє.