Досягти повної автономності мобільного зв’язку та інтернету на 10 годин під час відключення електрики є надскладним завданням.

Про це йдеться в спільній заяві операторів Київстар, Vodafone Україна та lifecell.

Оператори телекомунікаційних мереж працюють над підвищенням стійкості своїх систем, враховуючи зовнішні чинники, зокрема ситуацію в енергетиці. Вимкнення електроенергії ускладнює роботу обладнання під час блекаутів, що тривають до 10 годин.

Для ефективної роботи необхідна тісна співпраця з енергетиками та перебудова інфраструктури.

Ключовим є забезпечення електроенергією для заряджання резервних джерел живлення, що вимагає дозволів на збільшення потужності, оскільки додаткові акумулятори створюють додаткове навантаження на енергосистему.

“Під час блекаутів навантаження базових станцій внаслідок підвищення трафіку (подекуди у 3-4 рази) впливає на швидкість та якість інтернету, а інколи й на його доступність, оскільки при перенавантаженнях застосовується пріоритизацію голосового зв’язку. Отже, під час знеструмлень неможливо забезпечити показники якості, про які йдеться в розпорядженні”, – йдеться у заяві.

Для забезпечення заряджання акумуляторів, які живитимуть базові станції мобільних операторів протягом 10 годин під час знеструмлення, необхідно близько 2,8 ГВт-год електроенергії на добу.

Однак виконання вимог НЦУ ускладнюється через брак персоналу, труднощі з установкою генераторів, недостатню кількість акумуляторних батарей та генераторів на ринку України, а також нестабільну ситуацію в енергетиці.