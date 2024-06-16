Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Тelegram-каналі.
«Минулого року окупанти вихвалялися новим мікрорайоном «Невский». Тепер новобудови «розсипаються». Окупанти рекламують новобудови у Маріуполі на своїх пропагандистських каналах. Але у реальності зведені лише рік тому будинки вже на шляху до аварійності», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, жителі новобудов у ЖК «Невский» показали, що у під’їздах утворилися тріщини та обвалюється стеля.
«Це все, що треба знати про так зване відновлення від окупантів. Вони не здатні нічого створювати, а лише руйнувати», — наголосили у міськраді.
- Окупанти зводять нові укріплення вздовж траси Маріуполь – Донецьк
- Командир бригади “Азов” Денис Прокопенко показав фото перемовин з росіянами у травні 2022-го під час боїв за Маріуполь
- Міськрада Маріуполя виграла позов проти Росії за знищене майно транспортного підприємства