Будинки, зведені минулого року у тимчасово окупованому Маріуполі, якими так хизувались окупанти й показували у своїх пропагандистських ефірах, вже переходять у стан аварійних: стіни вкриваються тріщинами, й подекуди обвалюється стеля.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Тelegram-каналі.

«Минулого року окупанти вихвалялися новим мікрорайоном «Невский». Тепер новобудови «розсипаються». Окупанти рекламують новобудови у Маріуполі на своїх пропагандистських каналах. Але у реальності зведені лише рік тому будинки вже на шляху до аварійності», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, жителі новобудов у ЖК «Невский» показали, що у під’їздах утворилися тріщини та обвалюється стеля.

«Це все, що треба знати про так зване відновлення від окупантів. Вони не здатні нічого створювати, а лише руйнувати», — наголосили у міськраді.