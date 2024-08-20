Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Понад третина з них - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб.

На Харківському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися атакувати. Бої йшли в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 11 атак ворога в районах Граківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак неподалік Іванодар’ївки, Спірного та Верхокам’янського.

На Краматорському напрямку було сім спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог 24 рази безрезультатно намагався просунутись в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та, найактивніше, біля Торецька, де завдав п’ять ударів керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку захисники відбили 63 атаки. Найбільше – в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське та Костянтинівка, де окупанти 11 разів намагалися прорвати українську оборону.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Володимирівки й Солодкого.

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках вороги атак вчора не проводили.

На Херсонщині, на Придніпровському напрямку, відбитий один штурм загарбниками українських позицій.

Волинський та Поліський напрямки залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні із Чернігівською областю противник проводить розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1330 осіб. Українські воїни знешкодили п’ять танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 95 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки окупантів.