На фронті кількість бойових зіткнень від початку доби зросла до 101, на восьми напрямках бої досі тривають.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, ситуація на фронті залишається напруженою.

На Харківському напрямку загарбники штурмували позиції Сил оборони у районі Вовчанська, бій на цей час триває.

На Куп’янському напрямку російська армія атакувала чотири рази: у напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували в напрямку Чернещини, Невського, Лозової, Торського, а також поблизу Макіївки та Діброви. Від початку доби на цій ділянці фронту зафіксовані 18 боєзіткнень, два у районі Невського досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази війська намагався потіснити українських оборонців поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки, станом на цей час усі ворожі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку російська армія здійснила п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Іде бій поблизу Андріївки. По Часовому Яру загарбники активно б’ють керованими авіаційними бомбами й некерованими авіаракетами.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до п’яти. За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації росіяни намагаються атакувати біля Торецька й Неліпівки. Біля Торецька захисники України відбили три атаки, біля Неліпівки – одну. Ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку протягом дня російські війська здійснили 28 атак у районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Атакують безперервно. Українські захисники стримують натиск, 18 ворожих атак уже відбили, решта боїв ще тривають. Ударів некерованими авіаракетами росіяни завдали по Олександрополю.

На Курахівському напрямку також складна ситуація. Від початку доби загарбники атакували там Сили оборони 27 разів. Просунутися намагалися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Георгіївки. У шести локаціях бої тривають.

На Времівському напрямку українські оборонці відбивають три ворожі атаки в бік Водяного та Вугледара. Три спроби російських військ просунутися до Водяного залишилися невдалими.

На Оріхівському й Гуляйпільському напрямках армія РФ продовжує обстрілювати позиції українських захисників та населені пункти. Штурмову авіацію застосувала по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку три ворожі атаки завершилися невдачею. 10 керованих авіабомб росіяни скинули на Урожайне, Берислав, Тягинку й Токарівку Херсонської області.