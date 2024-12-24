Колишня суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова подала позов до Шевченківського районного суду Києва проти української служби "Радіо Свобода" та журналіста Георгія Шабаєва, який опублікував інформацію про її громадянство влітку 2023 року.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Арестова вимагає, щоб суд визнав інформацію в розслідуванні недостовірною та такою, що порочить її честь, гідність і репутацію. Вона також просить стягнути моральну шкоду у розмірі 20 тис. гривень із Державного казначейства України та 180 тис. гривень з Георгія Шабаєва та “Радіо Свобода”. Арестова також вимагає видалити її фотографії, опубліковані в матеріалі.

Позов було подано 15 липня 2023 року, але перше підготовче засідання відбудеться сьогодні, 24 грудня. Співвідповідачами по справі є Державне бюро розслідувань та Державна казначейська служба України.

Юристка Віра Крат, яка представляє інтереси редакції, назвала позов необґрунтованим, зазначивши, що журналісти діяли згідно з журналістськими стандартами та законодавством.

Що відомо про розслідування “Схем”

У грудні 2023 року Вища рада правосуддя звільнила Арестову за наявність у неї російського громадянства, що є серйозним дисциплінарним порушенням.

Раніше, влітку 2023 року, розслідування “Схем” підтвердило, що Арестова є громадянкою Росії, надавши документи та свідчення про її зв’язки з РФ. Водночас сама Арестова заперечує наявність російського громадянства, пояснюючи це тим, що паспорт був виданий їй після анексії Криму.

Виявлена інформація з бази даних авіаперельотів Росії показує, що після анексії Криму в травні 2014 року суддя Арестова здійснила поїздку до Москви. 11 травня вона вилетіла з Сімферополя в Домодєдово, а через три дні повернулася до Криму, при цьому в обох випадках подорожувала за російським паспортом.

Після публікації розслідування “Схем” Слов’янська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого втручання журналіста Георгія Шабаєва, автора матеріалу, у діяльність судді Арестової. Однак після обговорення справу було закрито через відсутність підстав для кримінального правопорушення з боку журналіста.