Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Арестова вимагає, щоб суд визнав інформацію в розслідуванні недостовірною та такою, що порочить її честь, гідність і репутацію. Вона також просить стягнути моральну шкоду у розмірі 20 тис. гривень із Державного казначейства України та 180 тис. гривень з Георгія Шабаєва та “Радіо Свобода”. Арестова також вимагає видалити її фотографії, опубліковані в матеріалі.
Позов було подано 15 липня 2023 року, але перше підготовче засідання відбудеться сьогодні, 24 грудня. Співвідповідачами по справі є Державне бюро розслідувань та Державна казначейська служба України.
Юристка Віра Крат, яка представляє інтереси редакції, назвала позов необґрунтованим, зазначивши, що журналісти діяли згідно з журналістськими стандартами та законодавством.
Що відомо про розслідування “Схем”
У грудні 2023 року Вища рада правосуддя звільнила Арестову за наявність у неї російського громадянства, що є серйозним дисциплінарним порушенням.
Раніше, влітку 2023 року, розслідування “Схем” підтвердило, що Арестова є громадянкою Росії, надавши документи та свідчення про її зв’язки з РФ. Водночас сама Арестова заперечує наявність російського громадянства, пояснюючи це тим, що паспорт був виданий їй після анексії Криму.
Виявлена інформація з бази даних авіаперельотів Росії показує, що після анексії Криму в травні 2014 року суддя Арестова здійснила поїздку до Москви. 11 травня вона вилетіла з Сімферополя в Домодєдово, а через три дні повернулася до Криму, при цьому в обох випадках подорожувала за російським паспортом.
Після публікації розслідування “Схем” Слов’янська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого втручання журналіста Георгія Шабаєва, автора матеріалу, у діяльність судді Арестової. Однак після обговорення справу було закрито через відсутність підстав для кримінального правопорушення з боку журналіста.
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