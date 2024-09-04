Верховна Рада "несподівано" відклала розгляд питання щодо звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ.

Про це повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

Железняк зазначив, що під час обговорення кадрових змін уряд вирішив “терміново відкласти” питання звільнення Кулеби.

Причина такого рішення поки не розголошується.

Того ж дня Верховна Рада прийняла кілька кадрових рішень, зокрема звільнила Ольгу Стефанішину з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, що 4 вересня Дмитро Кулеба подав заяву про відставку, але партія “Слуга народу” заявила, що не бачить підстав для його звільнення.

Напередодні Давид Арахамія, голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді, оголосив про плани “масштабного перезавантаження уряду”, в рамках якого буде змінено “понад 50% складу” Кабміну.