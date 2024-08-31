Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил не пов'язане з катастрофою винищувача F-16.

Про це він повідомив в інтервʼю CNN.

Міністр оборони України повідомив, що країна розслідує катастрофу, залучаючи до процесу своїх партнерів для спільного аналізу ситуації.

«Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання (звільнення Олещука та катастрофа F-16 — ред.). На цьому етапі я б їх не пов’язував», — заявив Умєров.

Президент Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ після катастрофи літака F-16, внаслідок якої загинув льотчик Олексій Месь.

Зеленський зазначив, що необхідно посилити командний рівень для збереження особового складу. Тимчасовим виконувачем обов’язків став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.