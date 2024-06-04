За даними «Слідство.Інфо», 11 травня Віталій Манасян звернувся до Київського окружного суду з позовом. Він просить суд визнати протиправним та скасувати наказ департаменту поліції про звільнення та вимагає поновити його на посаді, яку він обіймав до цього. У позовній заяві від 23 травня колишній працівник також вимагає стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Віталій Манасян підтвердив свій намір судитися у коментарі редакції. Він заявив, що на своє представництво в суді видав довіреність адвокату. Хоча він не бажає близько займатися цим процесом, його основна мета — відновити своє ім’я та довести, що його звільнення було незаконним.

Нагадаємо, що конфлікт між Віталієм Манасяном та підприємцем Максимом Шкілем виник у столичному ресторані «Goodwine». Причиною конфлікту, імовірно, стало помилкове подвійне бронювання одного столика. Через це зав’язався конфлікт, якому публічності надав Максим Шкіль.

З його слів, правоохоронець Віталій Манасян реагував на зауваження працівників закладу погрозами і лайкою, а також погрожував бізнесмену. Після публічного конфлікту, Манасяна звільнили. Він наголосив, що рішення про його звільнення було ухвалено незалежно від службового розслідування, а суд розставить усі крапки над «і».