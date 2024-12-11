Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для тих, хто ще не отримав кошти, Федоров наголосив, що виплати продовжуються, і банки обробляють заяви поступово.

“Якщо ви ще не побачили виплати, не хвилюйтеся, банку потрібен час на опрацювання заяв, вашу також обов’язково опрацюють“, — пише очільник Мінцифри.

Якщо ви ще не подали заявку, це можна зробити в застосунку “Дія” на головному екрані.

Кошти можна використати для сплати комунальних послуг, придбання ліків, книг, поштових послуг або передати на підтримку Сил оборони України.