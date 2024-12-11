Українці почали отримувати виплати в межах Зимової єПідтримки. Станом на зараз 1 000 гривень отримали вже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для тих, хто ще не отримав кошти, Федоров наголосив, що виплати продовжуються, і банки обробляють заяви поступово.

“Якщо ви ще не побачили виплати, не хвилюйтеся, банку потрібен час на опрацювання заяв, вашу також обов’язково опрацюють“, — пише очільник Мінцифри.

Якщо ви ще не подали заявку, це можна зробити в застосунку “Дія” на головному екрані.

Кошти можна використати для сплати комунальних послуг, придбання ліків, книг, поштових послуг або передати на підтримку Сил оборони України.