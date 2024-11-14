Досвідчений керівник чи фігура з численними запитаннями до прозорості та відповідальності? Павло Ткачук — генерал-лейтенант, багаторічний начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Має за плечима понад двадцять років керівництва одним із найповажніших військових навчальних закладів України. Але чому його багаторічне перебування на посаді супроводжується постійними скандалами та розслідуваннями?

Минуло 5 місяців з моменту оприлюднення нашого матеріалу щодо Ткачука та стану справ у академії.

Втім, “Межа” знову повертається до цієї теми з новими фактами та сенсаційними подробицями.

Очолює Академію сухопутних військ Павло Ткачук з 2002 року.

Хоча, згідно із Законом України “Про вищу освіту”, особа не може обіймати посаду керівника закладу вищої освіти більше ніж два строки, а це 10 років. Провівши прості математичні обчислення, виникає питання про законність перебування Ткачука на посаді у 2024-му році?

“Згідно з Законом України “Про вищу освіту” він мав би займати посаду п’ять років двічі. Водночас норма, яка б передбачала можливість продовження перебування на посаді керівника вищого навчального закладу понад строки визнані Законом України “Про вищу освіту” відсутня. Тобто, законних підстав його перебування на цій посаді немає”, — у коментарі нашому виданню розповідає колишній курсант Академії сухопутних військ Олександр Попович.

“Це створює систему корупції, це створює стабільність деструктивної системи в Національній академії сухопутних військ. Тобто, крім Ткачука самого, свою посаду не змінює також його заступник. У нього фактично не змінюються частина заступників з моменту його встановлення начальником академії”, — пояснює армійський офіцер “Юнкер” у коментарі нашому виданню.

Щоб отримати відповіді на наші запитання, зокрема про підстави перебування генерала Ткачука на посаді, ми зв’язалися з речником академії Атоном Мироновичем.

Проте, він не дозволив оприлюднювати телефонну розмову. Тому ми паралельно надіслали журналістський запит до академії.

Втім, прямих відповідей так і не отримали. У листі йдеться про те, що діяльність генерала Ткачука визначається законодавством та статутом закладу вищої освіти. Питання терміну перебування на посаді знову було проігноровано.

Загалом, станом на сьогодні, в Національній академії Сухопутних військ порушено з десяток кримінальних проваджень:

зловживання гуманітарною допомогою — зниклі цигарки, які підлягали роздачі курсантам;

фіктивна “закупка” генераторів на 60 мільйонів, які насправді надійшли як “гуманітарка”;

передача 26 джипів на відповідальне зберігання викладачам академії;

розтрата бюджетних коштів на будівництві на 47 мільйонів;

створення каналу для переправлення ухилянтів за кордон;

причетність керівництва до трагедії на Яворівському військовому полігоні.

Ба більше — керівництво академії звинувачують у невиконанні вимог Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, адже заклад не надав звітів щодо отриманої благодійної допомоги на суму 137,9 мільйонів гривень.

Слід зазначити також й те, що головна інспекція Міністерства оборони визнала незаконність перебування Ткачука на посаді начальника академії.

Крім того, напередодні народна депутатка Юлія Яцик повідомила, що засідання ТСК із захисту прав військовослужбовців підозрює Ткачука у самовільному залишені частини.

Генерала вже декілька разів викликали на засідання ТСК щодо ймовірних порушень в академії, проте він так і не зʼявлявся. Спершу причиною був лікарняний, а згодом нібито відрядження на фронт.

Відповідно, у членів комісії зʼявилися сумніви, чи справді Ткачук перебував у службовому відрядженні, тому вони відвідали військові частини, де мав бути генерал відповідно до розпорядження. Однак, Ткачука члени комісії там не знайшли. За словами Юлії Яцик, він тоді перебував на відпочинку в Трускавці.

“Тимчасова слідча комісія була змушена звернутися до Державного бюро розслідувань із заявою про порушення кримінальної справи у зв’язку з непокорою, а саме невиконанням Ткачуком бойового розпорядження головкома та самовільним залишенням військової частини, де він був прикомандирований для виконання певний бойових завдань. Таких частин було декілька, в жодній з них Ткачука ми не побачили”, — у коментарі нашому виданню розповідає народна депутатка та членкиня ТСК Юлія Яцик.

Завершенням даної історії стало звільнення Ігоря Воронченка з посади головного інспектора при Міноборони. Як стверджує нардепка Яцик сталося це через те, що “попри шалений тиск на Воронченка, інспекція надала об’єктивні, проте дуже неприємні для керівництва країни результати перевірки щодо правопорушень в Академії сухопутних військ”.

Окремої уваги заслуговують статки генерала Ткачука. Восени 2016 року в НАБУ навіть відкрили провадження щодо незаконного збагачення Павла Ткачука.

Тоді стало відомо, що генерал з офіційною зарплатою близько 200 тисяч гривень станом на 2017 рік, не декларував свої два заміські будинки та позашляховик Lexus. Елітне майне було оформлене на близьких керівника військового вишу, однак користувався ними Ткачук.

Один з маєтків та автомобіль були оформлені на тещу Ткачука, яка так і не була допитана слідчими, адже померла у 2017 році. Тому прокурори спиралися на показання самого Ткачука, який пояснив, що він не знає, звідки у його тещі кошти.

Далі Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку на той час очолював Назар Холодницький, закрила справу, врахувавши лише свідчення самого генерала та його родини.

Цікаво, що тепер Назар Холодницький служить у лавах ЗСУ як помічник уже знайомого нам начальника Академії сухопутних військ.

Втім, не дивлячись на всі скандали в яких фігурує його прізвище, Ткачук бере участь у комісії Львівської облради з питань антикорупційної діяльності, та зустрічає військові делегації країн НАТО.

Ситуація з генерал-лейтенантом і досі викликає більше запитань, ніж відповідей. Невже понад 20 років перебування Ткачука на посаді — така цінність для академії, що її не обмежує навіть закон? Де справедлива реакція правоохоронних органів, та коли буде фінал цієї історії?

Нагадуємо, попереднє розслідування про Національну академію сухопутних військ, ми опублікували 5 місяців тому. Сподіваємось, ще за 5 місяців повертатися до цієї теми вже не доведеться.