25 грудня 1979 року почалося введення радянських військ в Афганістан. керівництво Радянського Союзу фактично окупувало сусідню державу, розв’язавши десятирічну війну, яка унесла життя десятків тисяч афганців і радянських військових. Але що спільного має війна, яка сталась 45 років тому, із вторгненням РФ на територію України 24 лютого 2022 року.

Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року. Тільки за офіційними даними безповоротні втрати Радянського Союзу за 10 років склали понад 15 тисяч осіб, а поранення і контузії отримали більш як 53 тисяч військовослужбовців. Проте, за майже 3 роки від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупаційні війська, за даними генштабу, втратили близько 780 тисяч осіб.

Обидва конфлікти можна пояснити імперськими прагненнями керівництва. Радянський Союз, намагаючись зберегти контроль над Афганістаном, прагнув утвердити свою геополітичну перевагу та не допустити поширення так званого “західного впливу”. У наш час РФ, під приводом “захисту російськомовного населення” та “боротьби з нацизмом”, реалізує політику відновлення впливу на пострадянському просторі, намагаючись повернути Україну до сфери свого контролю, апелюючи тим самим “західним впливом”.

Радянська пропаганда описувала вторгнення в Афганістан як допомогу “братському народу” у боротьбі з “контрреволюцією”. Російська пропаганда, в свою чергу, намагається виправдати війну проти України, поширюючи наратив про загрози з боку НАТО та “утиски” російськомовного населення.

“Нам тоді кинули замануху, що потрібно захищати братській афганській народ. Який це братський народ, коли ми про Афганістан ніколи не чули? І раптом він став братським. Так само, як хтось приїздить на Донбас захищати братський донецький народ. Показують місцевих, які говорять, що захищають свою землю. Але хто їх з тієї землі виганяв? Чомусь зі звільнених Краматорська, зі Слов’янська ніхто нікого не виганяє”, – В’ячеслав Купрієнко, ветеран Афганської війни в інтервʼю для “Громадське Радіо”.

Через радянсько-афганську війну пройшли понад 160 000 українців. за офіційними даними загинули 2378 військових з України, а 4 687 повернулися додому з інвалідністю. Сьогодні чимало воїнів-афганців знову взяли зброю до рук та використовуючи свій бойовий досвід захищають Україну від російської агресії. Значна частина ветеранів Афганської війни долучились до волонтерського руху і допомагають нашим захисникам.