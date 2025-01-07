Допис у її Facebook.
Продовження теми: алкоголь і військові
Я звертаюся до всіх, хто має вплив на ухвалення рішень. Перед тим, як підняти питання, чому цей текст опублікований публічно, хочу наголосити: я намагалася вирішити це питання цивілізовано. Я особисто зверталася до міської ради. Я просила заборонити продаж алкоголю військовослужбовцям там де ми зназодимось. Заборонити продаж алкоголю взагалі, як це діяло в Донецькій області тривалий час.
І що? Ось відповідь селищного голови:
“Аліно, у Дніпропетровській області немає заборони на продаж алкоголю. Його продають усім.”
Серйозно? У той час, як фронт уже фактично впритул до Дніпропетровщини, зі сторони Донецької області?
Цей текст короткий і конкретний. Я вимагаю від місцевої влади Дніпропетровської області:
Негайно запровадити заборону на продаж алкоголю в 50-кілометровій зоні від кордону з Донецькою областю.
Фронт тут. Війна вже тут. Включайтеся, шановні. Це не те питання, яке можна проігнорувати.
Алкоголізм та бухий дєбош з пострілухами та бійками серед військових – це не вигадка, і він нікуди не зникне, поки є можливість безконтрольно купувати спиртне. І тим паче за лічені кілометри від ЛБЗ!
І тепер окреме звернення до тих довбойобів, хто у формі ЗСУ дозволяє собі купувати алкоголь:
Ви – ганьба армії. Ви – пляма на репутації війська, яке щодня кров’ю виборює нашу свободу.
Ваші дії знецінюють подвиг тих, хто у цій формі йде в бій!
Владі ж нагадую: ваша бездіяльність у цьому питанні може коштувати життя – як військових, так і цивільних. Досить бути байдужими. Дійте!
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