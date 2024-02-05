Нещодавно в Інстаграмі набрав популярності відеоролик Reels з вирізками різних інтерв’ю, на котрих українськи блогери та артисти висловлювали небажання публікувати збори для військових у себе на сторінці.

Одна з вирізок – з інтерв’ю, взятого Машою Єфросініною у Альони Альони.

“Я людина творча. Я виражаюсь через творчість. А якщо я не репощу збір, то що, закривають чи що? Якщо репощу збір, то охвати падають до 2000 в день. 2000 в день людей!” – емоційно висловилась Альона Альона.

Ці слова обурили автора відео, військового, замкобату 3-ого батальйону в складі 14 полку Гаррі Шульца, який і виклав відео з вирізками до себе в Інстаграм.

“Тобто, поки певні блогери, волонтери та й самі військові (пахають), аби зібрати кеш, – в когось падають охвати. В когось охвати, в когось – солдати. Коли (буде непереливки), кожен з нас задасть собі питання, чи достатньо було зроблено і чи не буде комусь з нас за це соромно?” – сказав військовий у своєму відеоролику.

Коментарі під відео були неоднозначні.

Більшість людей писало з підтримкою позиції військового:

Та було і чимало людей, що висловились на підтримку Альони Альони, зауваживши, що вирізки з інтерв’ю вирвані з контексту, а сама Альона Альона дуже допомагає ЗСУ:

Ми перевірили, чи дійсно Альона Альона регулярно репостить збори у своєму Інстаграмі. Як виявилося – так.

На сторінці у Альони Альони є окрема категорія сторіс, де вона зберігає свої репости зборів.

Загалом реп-артисткою було викладено близько 80 репостів зборів, з яких 4 – за вчорашній день:

Наше медіа також намагалося зв’язатися з реп-виконавицею. Втім, коментар артистка не надала

Між іншим, ми вже писали про конфлікт між Альоною Альоною та Ісландія ТБ, котрі розкритикували її за позицію щодо зборів. Детальніше читайте тут.