У статті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 лютого йшлося про агресивну кампанію РФ в Україні, зокрема – про можливий наступ росіян на Запоріжжя.

В ОСУВ “Таврія” повідомили, що російські війська скупчують велике угруповання сил, готуючись до відновлення наступу в Запорізькій області. Однак в ISW не бачать останніх індикаторів того, що окупанти мають намір найближчим часом відновити наступальні дії в західній частині області.

Російське командування провело реорганізацію командних структур свого угруповання військ на півдні України, як зазначають аналітики.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 15 лютого заявив, що командування ворога розформувало “Запорізьке” угруповання військ (неназване угруповання військ РФ, яке відповідало за захід Запорізької області принаймні від початку контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року). За словами Машовця командування РФ передало частини 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) до угруповання військ “Дніпро” під командуванням ВДВ та командувача угруповання військ “Дніпро” генерал-полковника Михайла Теплинського.

Зауважується, що елементи 58-ї загальновійськової армії відповідали головним чином за укомплектування російських оборонних рубежів у західній частині Запорізькій області під час контрнаступу ЗСУ разом із частинами російських 7-ї та 76-ї дивізій ВДВ, і відтоді проводили обмежені контратаки в цьому районі.

“ISW виявив ознаки того, що російське командування може розглядати захід Запорізької області та Херсонську область як єдину оперативну вісь, і підпорядкування 58-ї загальновійськової армії Угрупованню сил “Дніпро” може бути спробою привести існуючі командні структури на полі бою у відповідність із цим баченням”, – оцінюють аналітики.

Машовець, крім того, повідомив, що російське командування перекинуло підрозділи 5, 35 і 36 Східного військового округу, які загалом відповідали за операції в Запорізькій області та у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області поряд із підрозділами “ДНР” та різними іншими підрозділами РФ, від “Запорізького” угруповання військ до Східного угруповання військ.

В Інституті вивчення війни також звернули увагу на те, що 14 лютого речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій заявив, що окупанти скупчують велике угруповання сил на Оріхівському напрямку, можливо, готуючись до відновлення наступальних зусиль у західній частині Запорізькій області. Лиховій сказав, що російське угруповання на тому напрямку порівнянне за чисельністю з ворожим угрупованням навколо Авдіївки, яке, за останніми оцінками Лиховія, складається приблизно з 50 тис. бійців.

“ISW не помічає останніх індикаторів того, що російські сили мають намір найближчим часом відновити наступальні дії в західній частині Запорізької області, хоча російське командування, ймовірно, зацікавлене у спробах повернути територію, яку українські сили захопили під час контрнаступу влітку 2023 року”, – зробили висновок в ISW.

Нагадаємо, напереродні депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко повідомив, що російські війська, найімовірніше, готуються до штурму так званого Роботинського виступу у Запорізькій області.