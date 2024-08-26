Про це пише на своїй сторінці у Facebook Юрій Касьянов. Далі — його пряма мова.

Усю війну Гітлер виношував підступні плани жорстокої помсти англійцям за те, що вони не здалися, як Франція, 1940 року, і продовжили – спочатку поодинці – боротьбу проти нацизму.

Після поразки французів німці почали готувати десантну операцію «Морський лев», але скоро з’ясувалося, що захопити Британські острови з моря їм не по зубах. Тоді 1940 року німці почали повітряний наступ, сподіваючись на міць Люфтваффе, але і в повітрі не досягли успіху.

Гітлер наказав розробити нову руйнівну «зброю відплати» проти Британії – V-Waffen – крилату ракету Фау-1, балістичну ракету Фау-2, наддалекобійну артилерійську гармату Фау-3.

13 червня 1944 року розпочався другий повітряно-ракетний наступ на Англію. Нацистська пропаганда обіцяла втопити непокірний острів в океані. Загалом по британцях було випущено 10 492 крилатих ракет Фау-1 і 1359 балістичних ракет Фау-2. Не всі вони долетіли до своїх цілей, але ті, що долетіли, вбили десятки тисяч людей і призвели до серйозних руйнувань.

Проте англійці не здалися. І Гітлер незабаром застрелився.

І ми не здамося. Путінські погрози й удари в десятки разів слабші за нацистські. А сам Путін скоро буде там же, де і Гітлер – у пеклі.