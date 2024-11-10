Відео, в якому ведуча розповідає про інтерв’ю Петра Порошенка на каналі “Прямий”, де колишній президент розповідав про те, що він захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення, та показала реакцію українців на його інтерв’ю, стало справжньою ареною для бурхливих суперечок.

Під відео з назвою “Люди кажуть”, активізувалися коментатори, які, за припущеннями, є ботами, що підтримують колишнього президента України Петра Порошенка.

Коментатори почали висловлюють свої думки щодо того, наскільки об’єктивно ведуча оцінює ситуацію в країні. Однак у коментарях під відео з’явилися повідомлення, які не просто захищають Порошенка, а й активно критикують ведучу.



Користувачі, які представляють інтереси Порошенка, пишуть що сказане це “тупість” та майже однаково називають ведучу “дівчинкою”, стверджуючи, що її позиція є результатом маніпуляцій з боку нинішньої влади. Коментарі з’явилися по декілька в один і той самий день з однаковим сенсом.



Використання ботів у коментарях – це новий тренд у політичній боротьбі в Україні. Це свідчить про те, що політики готові використовувати будь-які інструменти для формування громадської думки. Боти можуть створювати враження масової підтримки або ж, навпаки, влаштовувати кампанії з дискредитації опонентів.



Нагадаємо, що раніше нардепка Мар’яна Безугла раніше поширювала пост про те як працює медіа структура Петра Порошенка.

“Цікаво. Тепер стало більш зрозуміло, як мене особисто “мочили”, – написала Мар’яна Безугла на своїй сторінці у фейсбук до поширеного посту.

Даю вам розуміння як працює у Порошенка саме мерзенне крило по медіа. Керуючим над всіма медіа Порошенка є сам Порошенко, а делеговано все контролювати – душевному кастрату Святослав Цеголко.

Саме він дає гроші ЗМІ, раніше на ЗМІ була такса 10 тисяч доларів, одну тисячу з кожного ЗМІ Цеголко крав собі та представники ЗМІ отримували на руки 9 тисяч доларів. Які це були ЗМІ я дуже добре розумію, але підставляти колег, якщо вони мені нічого поганого не робили я не буду, вважаю наша недбала система з інвестування у ЗМІ змушує людей йти та таку співпрацю і якщо були би інші джерела монетизації практично всі відмовилися мазатись у Порошенка.

Під час війни Порошенко урізав виплати на ЗМІ і вони почали утримувати по 5 тисяч доларів, у деяких Цеголко крав тисячу і їм передавав 4 тисячи доларів.



Темники для порохоботів та спілкується з ними у чатах – Віктор Уколов, знайомий широкому загалу «педофільским скандалом», який його зломив та він вдарився у віру в Бога. Брудна людина у всіх сенсах.

Валерій Прозапас знаходиться під прямим впливом Уколова, спільні чати, взагалі його тексти часто написані Уколовим.



Також Тарас Чорновол та Андрій Дзиндзя під впливом Віктора Уколова, що навіть він за них пише їм тексти. Тому бруд на Alina Mykhailova генерує Уколов, також численні напади на Олену Монову.

Володимир Горковенко – цей відповідає за тексти у ЗМІ розміщення у ЗМІ за гроші, також розміщує у блогерів за гроші та телеграм каналах. Депутат Бориспільської ради ЄС, працював з мером Борисполя, але як завжди все просрав та мер відійшов від шараги Порошенка. Їз недавнього саме смішне робив дописи у підтримку Павла Фукса.

Володимир Арʼєв – цей відповідав за проект.

Миротворець, різні підстави, намагався зробити пул своїх блогерів, але залишився на рівні розповсюджувача темників Уколова. Все ж таки народний депутат та може робити замовлення у вигляді запитів депутата, кришування на Оболоні. Дуже любить та падкий на гроші, хоче вести богемне життя, курити кал’яни та пафосно вигадувати примітивні враки.

Iryna Gerashchenko – та яку готують Уколов та Цеголко, головний медіа спис партії Порошенка. Не нехтує нічим. Лютий бруд – пані Ірина вмажеться.

Це крило ще приближине до Юрій Луценко, Уколов та Арʼєв працювали піарниками в генеральній прокуратурі і ось ці всі травлі та напади на громадських активістів справа рук цих двох медіа Богів.

Спільна робота цієї Дрім Тім з командою Стеця – «вбивство».