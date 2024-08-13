Тепер зрозуміло, чим була зайнята “доблесна” російська розвідка, коли проморгала наступ ЗСУ у Курській області. Готували “інфо-бомбу”!

Скинули. Я радий!

У ній чудово все — кожне слово! “Американці вирішили поміняти”, “доручили НУО”, “радяться з Тимошенко та Порошенком”, “знайшли більш керованого”… Все повз!

Пожежі в українському суспільстві не вийшло, а наші війська вже десь у полях під Курськом!

Можна спати та фантазувати далі)

Російські ТВ і онлайн пабліки гріються на тупому “вкиді” — тішаться. Сподіваюся, згорять від перегріву.

УКРАЇНА — демократія.

Прийде година — і люди вирішуватимуть. Чи не ФСБ, не СЗР, і навіть не закордонні партнери — український народ. Коли настане година.

А до того — допомагатиму, чим зможу і разом із усією країною бажаю успіху Зеленському та Сирському! У всьому!

Слава Україні!