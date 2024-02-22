Джо Байден виступив у Сан-Франциско. У своїй промові президент США згадав про Путіна, Трампа та загрози для людства.

Виступ Джо Байден відбувся в середу, 21 лютого, на заході зі збору коштів, пише The Hill.

Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна SOB (божевільним с**им сином).

“Це остання екзистенційна загроза, це клімат. У нас є божевільний SOB, як той хлопець Путін та інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат”, – сказав він.

Видання пише, що Байден прямо звинуватив Путіна в смерті Навального в російській в’язниці минулого тижня. Байден також розкритикував колишнього президента США Дональда Трампа, який не згадав Путіна у своїй реакції на смерть Навального.

“Якби я стояв тут 10-15 років тому і сказав усе це, ви б усі подумали, що я повинен бути відданим”, – сказав Байден про коментарі Трампа.

Автори таблоїда зазначають, що у п’ятницю, 23 лютого, Білий дім планує оголосити масштабний пакет санкцій проти Росії. Очікується, що у ньому будуть обмеження, які зможуть притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з лідером опозиції.

Нагадаємо, що вчора медіа CNN написало про те, що Трамп нібито використовує історію з Навальним, щоб мати вигляд жертви в судах.

Трампа кілька днів критикували опоненти за його відмову засудити Путіна після того, як Навальний помер у російській колонії за обставин, які досі належним чином не пояснені.

Зрештою, отримавши можливість зробити це у Fox News у вівторок, Трамп знову продемонстрував свою звичну відмову критикувати російського диктатора. Тоді експрезидент США пов’язав зі смертю Навального свої власні юридичні проблеми.