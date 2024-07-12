Президент США Джо Байден у четвер, 11 липня, припустився помилки обмовившись під час передачі слова президенту України Володимиру Зеленському та помилково назвавши його "президентом Путіним".

Конфуз відбувся під час виступу американського лідера на події “Ukraine Compact” під час саміту НАТО в Вашингтоні.

“Тепер я хочу передати слово президенту України, який настільки ж відважний, як і рішучий. Пані та панове, президент — Путін”, — сказав Джо Байден.

Втім, президент США швидко усвідомив свою помилку і виправився, наголосивши, що Зеленський переможе Путіна та пояснив, що обмовився через свою величезну концентрацію над цим питанням.

“Президент Путін… Володимир Зеленський повинен перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, що постійно думаю про це”, — пояснив він.

У свою чергу Володимир Зеленський відповів: “Я краще”, з чим Джо Байден погодився сказавши: “Ви збіса кращий”.

Лідери країн перевели ситуацію, що склалася в жарт та продовжили виступ.

За інформацією видання “ВВС” конфуз стався через те, що президент США відхилився від тексту на телесуфлері, щоб анонсувати появу на трибуні українського лідера.

За словами журналістів дана обмовка викликала у пресцентрі зойк та перешіптування.

Варто зазначити, що під час саміту Джо Байден обмовився двічі, адже крім Володимира Зеленського переплутав й прізвище віцепрезидентки Камалі Гарріс та назвав її Трампом.

На фінальній пресконференції журналісти запитали президента США про те, чи він зніме свою кандидатуру з виборів та поступиться місцем Камалі Гарріс.

“Я б не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоб бути президентом”, — відповів він.

Втім, цього разу Джо Байден не помітив своєї помилки і продовжив доводити, що віцепрезидентка США готова до роботи.

Крім того, голова Білого Дому зазначив, що виключає ймовірність свого зняття з виборчих перегонів і запевнив, що є кваліфікованим.

У той же час, за інформацією видання “The New York Times”, головні американські телеканали одразу ж повідомили про помилку президента США Джо Байдена та включили цей уривок у свої найпопулярніші новинні вечірні випуски.

У виданні зазначають, що така обмовка була дуже “невчасною”, адже саме зараз демократи аналізують стан Джо Байдена та його здатність продовжувати передвиборчу кампанію.

Загалом, ситуація щодо Джо Байдена не стає кращою, адже напередодні 15 конгресменів публічно закликали його зняти кандидатуру, а за результатами опитування, проведеного “ABC News” та “Washington Post”, двоє з трьох американців хочуть, щоб чинний президент США вибув з президентських виборів.

Шістдесят сім відсотків респондентів заявили, що Джо Байден повинен знятися і звільнити місце для іншого кандидата, тоді як 30 відсотків сказали, що він повинен продовжувати кампанію, ще 3 відсотки пропустили запитання.

Серед демократів і прихильників Демократичної партії США 62 відсотки відповіли, що нинішній президент США повинен піти у відставку.

Навіть серед тих, хто говорив, що проголосував би за Джо Байдена в листопаді, 54 відсотки нині вважають, що він має знятися.

Варто зазначити, що на такі зміни настроїв повпливали провальні дебати з Дональдом Трампом, в яких Джо Байден показав себе зі слабшої сторони.

“Усе це можна пояснити звичайною перевтомою і напруженим графіком. Коли на роботі завал я можу імена дітей переплутати. Те, що він старий то ясно, але різниця з Трампом 3 роки — це менше президентського терміну. Не треба просувати російський наратив про те, що один дід, а другий нє”, — коментують ситуацію, що склалася користувачі Мережі.

Проте, не всі відреагували з розумінням — хтось вважає, що такі помилки вказують на неспроможність президента США й надалі знаходитись на посту, хтось радить Джо Байдену більше відпочивати, а хтось взагалі приписує даній ситуації міжнародний скандал.

“Я не експерт, але виглядає так, якщо демократи не знайдуть нового кандидата, то можна вже готуватись до другого терміну Трампа”, — розмірковують в соцмережах.

Втім, думки всіх користувачів Мережі сходяться в одному — головне, щоб такі обмовки не впливали на обсяги допомоги від США та не змінювали відносин між країнами:

“Те, що Байден назвав Зеленського помилково Путіним — то фігня, аби не переплутав кому гроші і військову допомогу давати”.

Варто зазначити, що цього ж дня Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.

Новий пакет військової допомоги надаватиметься в межах механізму “Presidential Drawdown Authority”, який передбачає постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії.

Зазначається, що пакет буде містити в собі одну батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot, боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, зенітні ракети Stinger, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, а також боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси і запчастини.