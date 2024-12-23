Допис у його Facebook.

Зараз буде болюче. Готуйте каміння.

«Міністерство внутрішніх справ України у взаємодії з іншими інституціями впроваджує нову систему на загальнодержавному рівні… […] Максимальний пріоритет – безпека в навчальних закладах, передусім у школах по всій країні. Поліцейський у школі – обов’язково!..»

Це цитата із промови Володимира Зеленського «План стійкості» у парламенті 19 листопада цього року.

Я провів невеличке розслідування, не виходячи з кабінету і не злізаючи з телефона, щоб зʼясувати, звідки і чому ці слова зʼявилися.

Результат наступний:

На деякі міністерства за декілька днів до промови (комусь раніше, комусь з затримкою) з Офіса Президента спустили задачу – підготувати декілька пунктів (тез) реформ, які готуються, які реально можна зробити і яку можна презентувати публічно.

Міністерство внутрішніх справ, на яке також спустили це розпорядження, вставило свої декілька пунктів. Вочевидь, на відміну від інших міністерств, у МВС всі реформи пореформовано, проблем у особового складу немає, злочини розкриваються миттєво і так далі, тож ключові пункти, які МВС вставило в промову Зеленського, наступні:

а) в кожній школі в Україні має бути постійно присутній мінімум 1 (один) представник МВС;

б) на входах в школу треба встановити металодетектори. Крапка.

Чому саме ці пункти? Тому що вони дозволяють вбити декількох зайців за один постріл.

Перше – це спосіб заховати від війни тисячі поліцейських Департаменту поліції охорони (тому що звичайно що ніхто не буде ставити на охорону шкіл патрульну поліцію – патрульні будуть працювати на вулицях і воювати на війні, як і зараз).

Причому кількість поліцейських для охорони буде тільки зростати. Бо там же мова і про рамки-металошукачі, вірно? І він же ж буде якось працювати, цей металошукач. І потрібно буде робити особистий огляд. І виходить, що потрібні одночасно мінімум один поліцейський і одна поліціянтка – бо після перших же обшуків старшокласниц поліцейськими-чоловіками батьки цих старшокласниць винесуть на вилах і школу, і рамку, і самих поліцейських.