Допис у його Facebook.
Зараз буде болюче. Готуйте каміння.
«Міністерство внутрішніх справ України у взаємодії з іншими інституціями впроваджує нову систему на загальнодержавному рівні… […] Максимальний пріоритет – безпека в навчальних закладах, передусім у школах по всій країні. Поліцейський у школі – обов’язково!..»
Це цитата із промови Володимира Зеленського «План стійкості» у парламенті 19 листопада цього року.
Я провів невеличке розслідування, не виходячи з кабінету і не злізаючи з телефона, щоб зʼясувати, звідки і чому ці слова зʼявилися.
Результат наступний:
На деякі міністерства за декілька днів до промови (комусь раніше, комусь з затримкою) з Офіса Президента спустили задачу – підготувати декілька пунктів (тез) реформ, які готуються, які реально можна зробити і яку можна презентувати публічно.
Міністерство внутрішніх справ, на яке також спустили це розпорядження, вставило свої декілька пунктів. Вочевидь, на відміну від інших міністерств, у МВС всі реформи пореформовано, проблем у особового складу немає, злочини розкриваються миттєво і так далі, тож ключові пункти, які МВС вставило в промову Зеленського, наступні:
а) в кожній школі в Україні має бути постійно присутній мінімум 1 (один) представник МВС;
б) на входах в школу треба встановити металодетектори. Крапка.
Чому саме ці пункти? Тому що вони дозволяють вбити декількох зайців за один постріл.
Перше – це спосіб заховати від війни тисячі поліцейських Департаменту поліції охорони (тому що звичайно що ніхто не буде ставити на охорону шкіл патрульну поліцію – патрульні будуть працювати на вулицях і воювати на війні, як і зараз).
Причому кількість поліцейських для охорони буде тільки зростати. Бо там же мова і про рамки-металошукачі, вірно? І він же ж буде якось працювати, цей металошукач. І потрібно буде робити особистий огляд. І виходить, що потрібні одночасно мінімум один поліцейський і одна поліціянтка – бо після перших же обшуків старшокласниц поліцейськими-чоловіками батьки цих старшокласниць винесуть на вилах і школу, і рамку, і самих поліцейських.
Тож потрібно багато, багато поліцейських. А це – збільшити штат, збільшити обсяг грошей, зарплат, це закупки рамок, це закупки амуніції, машин і так далі. Зважаючи на закритість МВС і закупівель в них – це клад, скарб, подарунок. І це друга причина.
А третя – що під лозунгом «захищаємо дітей у школах» це все їм зійде з рук. Вже зараз у поліції охорони 16000 здорових чоловіків, які на 100% заброньовані від армії. А тепер же треба набрати ще, бо охорона шкіл – це додаткове навантаження на додачу до охорони магазинів і квартир. І звичайно всі мають бути без вад, сильні та здорові. І звичайно, всіх забронювати. Бо хто проти цього – той проти дітей, той проти безпеки в школах, той ворог, ату його.
Ну окей, ату мене. Бо я вважаю, що ніщо так не загрожує безпеці дітей, як ворог. Що зараз каби, ракети, шахеди вбивають дітей, і мати піхоту та ПВО важливіше, ніж мати охоронців в школі, які все одно не зможуть знаходитись у всіх місцях, де вашу дитину можуть образити.
А якщо ми хочемо захистити дітей в школах, то хай Міносвіти по областях і громадах проводить тендери серед приватних охоронних компаній, які і не заброньовані як правило, і їх легше змінити, якщо вони працюють не так як треба. Поліцію ж не зміниш, поліція одна.
І мені здається огидним прикриватися дітьми у явному намаганні розпиляти бюджети і створити черговий підрозділ «силовиків», куди можна за бабки приписувати синків мажорів, щоб ті мали бронювання і можливість розмахувати ксивою в «Гудвайні».
Молодший сержант Гудименко доповідь закінчив, можете кидати каміння.
P.S. Сину 10 років, живе і навчається в київській школі.