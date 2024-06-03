Надія Васильєва, експерт з цифрових технологій, співзасновниця Digital Transformation Consulting та Інституту Цифрової трансформації, розповідає про безплатні ресурси для вивчення штучного інтелекту у 2024 році.

Детальніше про це можна почитати на сторінці Надії Васильєвої у Facebook.

Microsoft, Google, Гарвард та інші надають безплатні курси ШІ (платити не потрібно).

Ось 8 безплатних курсів для вивчення штучного інтелекту до 2024 року:

Курси Google AI

Google пропонує п’ять різних курсів, які навчають генеративному ШІ з нуля. Почніть зі знайомства зі штучним інтелектом і просуньтеся до глибокого розуміння штучного інтелекту в цілому.

Посилання: https://lnkd.in/eW5k4DVz.

Курс Microsoft AI

Корпорація Майкрософт пропонує курс ШІ, який охоплює основи та деякі з них. Почніть зі вступу та переходьте до вивчення нейронних мереж і глибокого навчання.

Посилання: https://lnkd.in/eKJ9qmEQ.

Вступ до ШІ з Python Harvard

Університет пропонує повний 7-тижневий курс із принципів і алгоритмів штучного інтелекту. Почніть із технології, яка лежить в основі штучного інтелекту, і пройдіть свій шлях до розуміння принципів і бібліотек машинного навчання.

Посилання: https://lnkd.in/g4Sbb3nQ.

Швидка розробка для ChatGPT

Шестимодульний курс Університету Вандербільта надає початківцям основу для створення кращих підказок. Почніть із вивчення ефективних методів підказок, і до кінця курсу ви зрозумієте, як налаштувати ChatGPT на свій розсуд.

Посилання: https://lnkd.in/d-rCb-AM.

ChatGPT забезпечує оперативне проєктування для розробників

Цей курс пропонує OpenAI у співпраці з DeepLearning і викладатимуть Айза Фулфорд та Ендрю Нґ. Почніть із найкращих практик і переходьте до кращого розуміння підказок через практичну практику.

Посилання: https://lnkd.in/gtGc5Znp.

Л.Л.Мопс

Google Cloud у співпраці з DeepLearning запускає абсолютно новий курс, який викладає Ервін Хуізенга. Пройдіть конвеєр LLMOps для попередньої обробки навчальних даних, а потім адаптуйте робочий процес під наглядом для навчання та розгортання індивідуального LLM.

Посилання: https://lnkd.in/gMXDr7MJ.

Великі дані, ШІ та етика.

У цьому чотирьох модульному курсі Каліфорнійський університет у Девісі обговорює великі дані та представляє IBM Watson. Почніть із вивчення перспектив великих даних і закінчіть розумінням обмежень ШІ.

Посилання: https://lnkd.in/gVEf3Dvm.

Застосування штучного інтелекту та швидке проєктування

edX пропонує вступний курс оперативного проєктування, який виходить за рамки основ. Почніть із розуміння основ і зрештою дізнайтеся, як створювати власні програми.

Посилання: https://lnkd.in/g2P9U_Bs.