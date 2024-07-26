Про це пише Мар’яна Безугла на своїй сторінці в Twitter. Далі її пряма мова.
«Пів трильйона гривень не вистачає Україні для фінансування сил оборони до кінця 2024 року. Додаткові кошти Кабінет Міністрів України шукатиме, зокрема, у платників податків. Відповідні законопроєкти Міністерства фінансів уже подані до Верховної Ради».
Але абсурд ситуації з плануванням полягає в тому, що ніхто в Міноборони і Кабміні не пробує оцінити, чи правильно, чи доцільно ЗСУ подали свою потребу і чи варто, наприклад, створювати нові небоєздатні “бригади-зомбі” замість поповнювати та посилювати існуюючі підрозділи, збільшувати штаби і тримати у війську непридатних. Створення однієї такої бригади коштує мінімум 20 млрд грн. Немає жодного фахівця в уряді, який оцінює доцільність нескінченного бажання Головкома ЗСУ та його Генштабу перетворити всю країну на піхоту. Тисячі «мертвих душ» у війську теж ніким не оцінюються. Тільки штат ТЦК та СП — майже сто тисяч (!) людей.
Такий у нас демократичний цивільний контроль.
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