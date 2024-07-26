Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла висловлюється про створення у ЗСУ нових небоєздатних підрозділів, замість посилення вже існуючих.

Про це пише Мар’яна Безугла на своїй сторінці в Twitter. Далі — її пряма мова.

«Пів трильйона гривень не вистачає Україні для фінансування сил оборони до кінця 2024 року. Додаткові кошти Кабінет Міністрів України шукатиме, зокрема, у платників податків. Відповідні законопроєкти Міністерства фінансів уже подані до Верховної Ради».

Але абсурд ситуації з плануванням полягає в тому, що ніхто в Міноборони і Кабміні не пробує оцінити, чи правильно, чи доцільно ЗСУ подали свою потребу і чи варто, наприклад, створювати нові небоєздатні “бригади-зомбі” замість поповнювати та посилювати існуюючі підрозділи, збільшувати штаби і тримати у війську непридатних. Створення однієї такої бригади коштує мінімум 20 млрд грн. Немає жодного фахівця в уряді, який оцінює доцільність нескінченного бажання Головкома ЗСУ та його Генштабу перетворити всю країну на піхоту. Тисячі «мертвих душ» у війську теж ніким не оцінюються. Тільки штат ТЦК та СП — майже сто тисяч (!) людей.

Такий у нас демократичний цивільний контроль.