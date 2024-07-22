Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла: "На фронті прориви, продовжуються бездумні ротації, втручання в управління до взводу і репресії".

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Мар’яна Безугла. Далі — її пряма мова.

Як нас намагаються втягнути далі в омут брехні. Сирський адаптується, генералітет тихо пробує зам’яти ситуацію та схилити на свою сторону, використовуючи посади, публічність, залякування. Полковник в СтратКом ЗСУ (а чи і кілька полковників) вже пише Головнокомандувачу ЗСУ пафосні тексти про пріоритет збереження життя людей та ефективність вогневого ураження. Пише в той час, як Сирський продовжує стирати батальйони, створювати “зомбі-бригади”, викрадати людей з ТЦК та СП та блокує розвиток ІТ-систем об’єктивного моніторингу.

Мадяра та інших медійних фахівців вкотре таскають на фото, без Сухаревського, звісно. Цитати «Азов» вже на сторінці СтратКому. Полковник СБУ, народний депутат та секретар Комітету ВРУ з нацбезпеки Костенко коментує необхідність та успішність операції в Кринках. І це після того, як журналістське розслідування виявило, що тільки на цьому напрямку зникло безвісти майже тисяча військових. Нардепи Комітету на прохання генералітету обмежують свій же контроль. Міністр самоусунувся, люди Содоля залишаються на посадах. Резонансні випадки у бригадах заминаються різними методами.

Так гідра генералітету, яка безнадійно відстала від темпу і вимог сучасної війни, намагається затримати зміни управління якомога довше та не віддати ЗСУ. Бо інакше їм кінець.

Система кругової поруки успішно захистила себе після 2014 і 2022 років, і тільки зараз вони відчувають справжню небезпеку.

Тим часом на фронті прориви, продовжуються бездумні ротації, втручання в управління до взводу і репресії. Висновків вони зробити не здатні, «прошивка» інша.