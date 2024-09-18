Народний депутат України 9-го скликання від 217-го виборчого округу, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла повідомила, за наказом Сирського Умєров вчора звільнив головного інспектора Міністерства оборони України Ігоря Воронченка відразу після його доповіді на Ставці про критичну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ.

Безугла зазначила, що відверта й детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабиякий гнів у Сирського. Далі — її пряма мова.

Головна інспекція Міністерства оборони України (ГІМО) була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збиття нашими ППО літаків, включаючи F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази. Також ГІМО супроводжувала аудит використання техніки та озброєння, наданих нам партнерами тощо.

Це знаковий момент, який свідчить про відсутність міністра оборони, здатного здійснювати контроль, а система катастрофічно відторгає правду. Це про злочинну діяльність міністра оборони та Головкома ЗСУ на своїй посаді.

Нагадаю, що нещодавно Умєров позбувся своєї заступниці Наталії Калмикової, як тільки вона розгорнула зміну кадрової політики та медичного забезпечення ЗСУ і зʼявились перші результати, про що вже писала.

Момент, коли відставка обох, Умєрова та Сирського, з заміною їх не на чергових “стільців”, а з допуском нового покоління до керівництва ЗСУ і системними змінами стає критично важливою для існування держави, оскільки такими темпами вони, діючи як спільники, знищать усіх, окрім блазнів, навіть фізично, адже покарання переведенням у штурмовики теж практикується.

Пане Президенте, не будьте байдужим і не дайте себе ввести в оману. Прошу.