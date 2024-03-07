Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування», – стверджує Кірбі.

Він додав, що зараз важко сказати з упевненістю, чи схвалить Палата представників цей проєкт, наголосивши, що все залежить від спікера Палати Майка Джонсона.

Тим часом Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість надати Україні як терміновий пакет допомоги 200 млн доларів, призначених для фінансування американської армії.

У матеріалі йдеться про те, що Білий дім у такий спосіб шукає можливість відправити додаткове озброєння ЗСУ, доки пакет фінансування допомоги України ще не схвалений Конгресом.

Як зазначається , фінансування може бути використане для проведення оплати критично важливої зброї, боєприпасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається під час того, коли російські війська за останні тижні мають хоч і повільне, але просування.

За словами одного з джерел Bloomberg, остаточне рішення ще не ухвалене. «Обговорення використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України.

Але можливе фінансування є мізерним порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден запросив у Конгресу», – йдеться в матеріалі.

Власне, сам законопроект про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню Сенат США схвалив ще 13 лютого.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів – Ізраїлю і 4,83 мільярда – підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю. Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Проте, для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Втім, не дивлячись на це, 16 лютого Палата представників США пішла на канікули так і не проголосувавши за пакет фінансування допомоги для України.

В свою чергу, президент США Джо Байден заявив, що має намір звернутися до обох палат Конгресу з доповіддю «про стан справ у країні», та закликом негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю Голосу Америки заявив, що Байден у своєму зверненні акцентує увагу як на власних досягненнях за ці три з половиною роки на посаді президента Сполучених Штатів, так і на підтримці України.

«Звичайно, підтримка України тут – на першому місці. Це означає допомогти українським солдатам досягати успіху в бою проти російської агресії. Але від цього, знову ж таки, виграє наша національна безпека, адже ситуація на європейському континенті змінилася», – говорить Кірбі.

Намір президента США Джо Байдена звернутись з закликом схвалити надання допомоги Україні підтвердила також речниця Білого дому Карін Жан-П’єр: