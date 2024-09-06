Публіцист, бізнес-консультант, проект-менеджер Юрій Богданов звинуватив колишнього депутата Київради Сергія Котвицького у намаганні “віджати” один з активів бізнесмена Олександра Соколовського і його партнера.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Юрій Богданов. Далі — його пряма мова.

Мій друг, відомий бізнесмен Александр Соколовский знову потрапив під удар нашої чудової “правоохоронної системи” на замовлення тупих рєшал, в тому числі цілого екс-депутата Київради.

Схема проста і тупа.

Колишній депутат Київради (фракція УДАР-Солідарність, 2014-2015 рр., потім невдало балотувався від партії “справжніх патріотів” УКРОП) Сергій Котвицький приходить до Соколовського і пропонує Олександру тупо переписати на нього один з активів бізнесмена і його партнера. Кілька тисяч метрів закинутих будівель колишнього піонертабору на околиці Києва на площі 10 га.

Проходить певний час. Котвицький знову приходить до Соколовського. І переповідає йому, що проти підприємства Голосіївська прокуратура порушила якусь кримінальну справу і треба щось вирішувати. Олександр не надав цьому значення. Та й де Голосієво, а де ми — на околиці Дарницького району. Ну кому під час війни цікаві занедбані будівлі?

Виявилось, що вони цікаві Котвицькому і його “корєшам” з прокуратури. Спочатку вони прийшли до Олександра додому з обшуком.Крім того, в той же день, виключно з метою залякування, вони прийшли з обшуками ще на шість (!) локацій.

Потім більше – зʼясовується, що “об’єкт виставлений на продаж” однією з ріелторських компаній. Зʼясувалося, що це Котвицький замовив розміщення цього оголошення та за якийсь немислимий прайс виставив на продаж 10 Га землі комунальної власності. І, звісно, прокурор Шаповалов «випадково» натрапив на це оголошення і використав його як підставу для розслідування «криміналу»!

Далі допит. Вперше в житті Олександра.

А потім знову зʼявляється пан Котвицький з пропозицією «урегулювати питання» з Голосіївською прокуратурою. Він сказав Олександру, що добре їх знає, самі вони не відчепляться, а він з ним уже працював і там «все чітко». Олександр відмовився, але натяк зрозумів.

Потім юристу Олександра під час слідчих дій на об’єкті в розмові на трьох, у присутності прокурора Шаповалова, ст. оперуповноважений УСР Нацполіції у м. Києві, Ярослав Никоненко заявив, що даремно Соколовський відмовився від «заманливої» пропозиції й що Соколовський прекрасно знає, кому краще було б віддати цей об’єкт, то ситуація стала остаточно зрозумілою.

Минулого тижня директору підприємства й партнеру Олександра в один день вручають підозри. І одразу вони отримують виклики до суду для визначення запобіжного заходу. Там вже для керівника і співвласника сплячого підприємства призначили застави, сукупно більше мільйона доларів.

Більш докладно все ви можете прочитати на сторінці у Соколовського.

Київська міська прокуратура, у вас завелися щури в Голосієво.

Державне бюро розслідувань, зверніть увагу.