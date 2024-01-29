Сьогодні о 18:20 у своєму телеграм-каналі політичний діяч Борислав Береза виклав гнівний пост про ймовірну відставку Залужного, написавши:

“Офіс президента все ще хоче їсти своє лайно. Мої джерела з Офісу президента повідомили, що Залужного звільнено з посади Головкома! Я дуже хочу, щоб інформацію не підтвердили. Дуже. Але вже друге джерело.”

Далі Борислав виклав серію постів, у яких критикував ОП, а також нібито підтверджував інформацію про зняття Залужного з посади Головкома.

“Залужний відмовився від пропозиції очолити РНБО або стати послом. Він військовий. Його посади не цікавлять. А зараз в Офіс президента телефонують посли G-7 і цікавляться, чи не уху їли на Банковій. Чекаємо на Указ президента. Тягнути вічно вони не могут. До речі, Буданов та Сирський відмовляються від посади Головкома. І мені дуже цікаво чи переконають їх, чи нових кандидатів будуть шукати?” – також написав Борислав.

Інформацію, подану Бориславом Березою, почали ширити українські телеграм-канали, наприклад: “Цимбалюк”, “Гончаренко”, “Бутусов плюс”, “Труха” тощо. Також інформацію поширили “Цензор.Нет”, “24 канал”. Скріншоти подані нижче.

Також Анатолій Остапенко, голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету ВРУ, зробив пост у соцмережі Х зі скрінами телеграм-каналу журналістки Соні Кошкіної, яка, слід за усіма, розповсюдила непідтверджену інформацію про Залужного, написавши, що інформація про його усунення з посади – “це правда”, але потім переправила пост.

Невдовзі інформацію, викладену Бориславом, почали розповсюджувати російські пропагандисти, наприклад російський кореспондент “Военкор Котенок”, вагнерівець, “Reverse side of the medal”, телеграм-канал “Старше Эдды”, а також “Romanov Лайт”. Скріншоти подані нижче.

Як бачимо, розповсюджена Бориславом Березою інформація, котра не була підкріплена жодним фактом, зіграла на руку російським пропагандистам, і ІПСО ворога залишилося у виграшному становищі.

Володимир Ар’єв, український журналіст, депутат Європейської Солідарності, також почав поширювати непідтверджену інформацію з панічними настроями.

“Я ж попереджав… Тоді це відклали. Хочу передати особливий привіт клоунам, які писали про «ахінею», «іпсо» та вправлялись, хто більше обуриться «фейком». Не читайте їх більше. Але зараз це не головне. Головне – що далі? Вкрай серйозне питання,” – написав Володимир.

Міністерство оборони України, в свою чергу, скоро спростувала інформацію, виклавши пост у телеграм-канал:

“Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда.”

Нагадаємо, що ще у 2016 році була взламана пошта Марії Столярової – відомої російської пропагандистки. Одним з фігурантів взламаних переписок виявився Борислав Береза, якого Столярова називала “своїм найбільш успішним проектом”.

Також ми можемо побачити частину переписки самого Борислава Берези (скріншот нижче).

Від приязних стосунків зі Столяровою, яку видворили за антиукраїнську діяльність, тепер відхрещується і Борислав Береза.

“Не дружба! Я спілкуюсь з багатьма людьми. Я на чай запропоную кому угодно, і вашим редакторам я пропонував”, – запевняв тоді Борислав.

Наразі, як видно, Борислав Береза розповсюдив недостовірну інформацію, що не підтвердилась жодними офіційними джерелами.