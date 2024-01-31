Сьогодні зранку Bloomberg опубліковало статтю із заголовком “Росія підриває обороноздатність України, а допомога від США та ЄС зупинилася”.

Україні не вистачає артилерійських снарядів і зенітних ракет для захисту міст від російських атак, а життєво необхідна допомога з боку Європи і США перебуває в процесі затвердження, оскільки Київ продовжує оборонятися, – зазначили у Bloomberg.

“Ми всі знаємо, що потрібно на місцях, Тепер питання в тому, що ми можемо відправити і що ми можемо дати”, – Bloomberg процитували нещодавнє інтерв’ю міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

За словами європейських дипломатів, союзники України не дотягнуть до 1 мільйона набоїв, які вони обіцяли поставити до 1 березня, надавши до цього терміну лише близько 600 000 на тлі постійних затримок у виробництві і занепокоєння щодо виснаження запасів. Міністри оборони, які зустрінуться в Брюсселі цього тижня, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну кількість, але все одно не досягнуть мети в 1 мільйон, яка була поставлена минулого року, зазначають дипломати.

Якщо наші війська не матимуть снарядів, щоб утримувати тиск, “росія може продовжити артилерійські обстріли, в той час як їхня піхота атакує українські позиції”, – Bloomberg цитує Енн Марі Дейлі, дослідницю Rand Corp. і офіцера запасу армії США: “Це несправедлива боротьба для українських захисників”.

У Вашингтоні пакет допомоги Білого дому у розмірі 60 мільярдів доларів США вже кілька місяців перебуває в глухому куті. Хоча адміністрація все ще запевняє Київ та інших союзників, що розраховує отримати схвалення в кінцевому підсумку, сумніви зростають з розгортанням президентської кампанії.

“Без цього, простіше кажучи, все, чого досягли українці і чого ми допомогли їм досягти, буде під загрозою”, – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в понеділок разом з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який цього тижня відвідує Вашингтон, щоб допомогти згуртувати підтримку України. “Наступні кілька місяців будуть вирішальними. Навіть якщо нам пощастило і досі пощастило мати сильну американську підтримку, це насамперед наша проблема”, – Bloomberg процитувало президента Франції Еммануеля Макрона.

Також Bloomberg зазначило, що головні виклики з’являться в той час, коли українське командування завершить розробку планів утримання лінії фронту цього року, шукаючи слабкі місця в російській обороні, але не не маючи змоги здійснити серйозний прорив після того, як минулорічний контрнаступ приніс невтішні результати.

За словами західних дипломатів, напруженість у відносинах між президентом Володимиром Зеленським та його головнокомандувачем Валерієм Залужним зросла, оскільки на лінії фронту спостерігається стагнація.

За словами офіційних осіб, як зауважило Bloomberg, винищувачі F-16 надійдуть на озброєння пізніше цього року, що допоможе Україні кинути виклик російській повітряній могутності. Члени Альянсу також працюють над пакетом безпекових зобов’язань, покликаних продемонструвати їхню відданість захисту Києва на довгі роки.

За словами естонця Певкура, як пише Bloomberg, бойові дії, ймовірно, трохи вщухнуть протягом наступних кількох місяців, а більш наступальні дії відновляться в травні і червні, коли земля підсохне. За його словами, саме тоді стане зрозумілою доля допомоги ЄС і США.

“Якщо ми не знайдемо рішення до того часу, то Україні буде надзвичайно важко втримати свої позиції. Тому що, як ми знаємо, росія не переймається втратою людей. Ми бачили це багато разів”, – попередив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Втім, Україна сподівається, що якщо союзницька підтримка буде остаточно схвалена, ми зможемо відновити свої сили і посилити тиск на росію.

Також дивіться статтю нашого медіа про поставку новітніх ракет від США.