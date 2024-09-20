71-річний француз Домінік Пеліко, якого звинувачують у тому, що він накачував свою дружину седативними препаратами та залучав десятки чоловіків до її ґвалтування протягом понад 10 років, визнав усі висунуті проти нього звинувачення.

Судовий процес є відкритим для громадськості на прохання самої постраждалої – Жизель Пеліко, яка відмовилася від свого права на анонімність ще на його початку.

“Я говорю від імені всіх жінок, яких піддають впливу наркотиків, і які не знають про це. Я говорю від імені всіх тих жінок, які, можливо, ніколи про це не дізнаються, щоби більше жодна жінка не страждала від впливу наркотичних речовин“, — наголосила Жизель, пояснюючи свою відмову від закритого судового процесу.

Про жахливі злочини француза стало відомо лише 12 вересня 2020 року.

Цього дня охорона супермаркету міста Карпантра затримала Домініка Пеліко через те, що він за допомогою закріпленого на сумці телефону намагався фотографувати відвідувачок магазину під спідницями.

У рамках слідчих дій правоохоронці вилучили у чоловіка ноутбук, на якому і знайшли теку під назвою “Зґвалтування”.

Серед понад 20 тисяч фото та відео, перші з яких датовані ще 2011 роком, зафіксовано, як сам Домінік та інші чоловіки ґвалтують Жизель, яка в цей час перебуває без свідомості.

Таким чином слідчим вдалося встановити близько 200 випадків зґвалтування, більшість з яких скоїв сам Пеліко, а ще 92 — 72 сторонні чоловіки.

При цьому особи 51 з них було встановлено під час слідства, переважна більшість з яких і досі стверджує, що вони нібито вважали дане запрошення — частиною сексуальних фантазій подружжя.

Станом на сьогодні лише 15 з обвинувачених визнають зґвалтування.

“Я ґвалтівник, як і інші в цій кімнаті. Вони всі знали, вони не можуть цього заперечувати”, — прокоментував слова інших звинувачених Пеліко.

Крім того, він розповів, що ніколи не примушував інших чоловіків це робити:

“Вони самі мене шукали. Мене питали, я казав “так”. На жодного з них я не одягав наручників, щоб змусити їх прийти”, — стверджує він.

Слід зазначити також й те, що всі ці чоловіки отримували від Пеліко детальні інструкції щодо того, як діяти, аби Жизель не прокинулася, а також про те, як не лишати по собі слідів.

Наприклад, Домінік вимагав гріти руки, перед тим як торкатися його колишньої дружини, а весь одяг знімати та залишати на кухні, щоб потім випадково не забути нічого у квартирі.

Зокрема, насильникам було заборонено мати на собі аромат парфумів чи диму.

Сам обвинувачений розповів, що чоловіки, яким він це пропонував, погоджувалися без зайвих сумнівів.

При цьому жоден, прийшовши та побачивши жінку без свідомості, не передумав і не пішов.

На свій захист Пеліко пояснює, що він став таким після того, як у 2010 році познайомився в інтернеті з медбратом, який запропонував йому накачати його дружину заспокійливим засобом, пояснивши йогу дію та процес введення в організм.

“Тоді все й почалося”, — розповів Домінік та зазначив, що мав також й травматичний досвід дитинства, коли у віці дев’яти років сам став жертвою домагань.

Під час своїх свідчень чоловік щоразу запевняв суд, що ніколи не ненавидів свою дружину, а насправді навпаки – “божеволів від неї”.

“Я неймовірно любив її і досі люблю. Я любив її добре 40 років і погано — 10″, — додає він.

Жизель в свою чергу стверджує, що не знала про неодноразові зґвалтування, але відчувала певні симптоми того, що щось не так — зокрема втрату пам’яті, волосся, біль у животі та запалення шийки матки.

Втім, жінка весь час вважала, що ці симптоми можуть свідчити про хворобу Альцгеймера або навіть рак.

“Вона цього не заслужила. Я був дуже щасливий з нею”,— додав Пеліко на суді.

“Мені важко це слухати. Протягом 50 років я жила з людиною, про яку навіть ніколи подумати не могла, що вона на таке здатна. Я довіряла йому повністю”, — відповіла натомість Жизель та додала, що раніше точно була впевнена, що в неї щасливий шлюб, адже багато пережила з чоловіком разом та мала трьох дітей і сімох онуків.

На питання чому він не припинив жорстоке поводження з колишньою дружиною навіть коли у неї почалися проблеми зі здоров’ям, Домінік відповів наступне:

“Я намагався припинити, але моя залежність була сильнішою, потреба зростала. Я намагався її заспокоїти, я зрадив її довіру. Мені слід було зупинитися раніше, насправді я взагалі не повинен був починати”.

Згодом Пеліко звинуватили у тому, що він міг накачувати наркотиками та розбещувати також й свою доньку Керолайн.

Сталося це після того, як на ноутбуці Домініка знайшли її напівоголені фотографії.

Натомість чоловік такі звинувачення заперечує та стверджує, що ніколи не чіпав ні своїх дітей, ні онуків.

“Я можу подивитись своїй родині в очі і сказати їм, що нічого іншого не відбувалося”, — сказав він.

Запитали судді у Домініка Пеліко також й про випадок, коли його дружину нібито шість разів зґвалтував чоловік, який має ВІЛ, і який під час статевого акту не використовував засоби захисту.

“Що стосується ВІЛ, то це був хтось, хто дав мені фальшивий тест. Я мав відреагувати на це. Я не розумів, що наражаю її на небезпеку”, — прокоментував Пеліко.

Станом на сьогодні, за словами слідчих, Домініку Пеліко загрожує покарання у вигляді 20 років увʼязнення.

Враховуючи його вік, він, імовірно, вже ніколи не вийде із вʼязниці.

Крім того, йому висунули обвинувачення у вбивстві та зґвалтуванні, скоєному 1991 року, які він заперечує, а також у спробі зґвалтування 1999 року, яку він визнав після аналізу ДНК.

Ця справа сколихнула як Францію, так і весь світ.

Під судом Авіньйона щоденно збираються люди, щоб таким чином підтримати Жизель.

Також, у багатьох містах країни, зокрема в Парижі та Марселі, відбулися мітинги на підтримку постраждалої.

Протестувальники на площі Республіки в Парижі тримали плакати з написами, у яких висловлювали підтримку постраждалим від сексуального насильства: “Жизель для всіх. Усі для Жизель”.

Демонстранти відзначають надзвичайну сміливість жінки, яка наважилася на відкритий судовий процес, оскільки це підтримає й інших постраждалих від сексуалізованого насильства.

Що надважливо, особливо враховуючи те, що у Франції паралельно триває справа послідовника Домініка Пеліко, який протягом більш ніж десяти років застосовував його методи, щоб організувати зґвалтування власної дружини.