Російський окупант. Український курсант. Перший прийшов вбивати українців. Другий - свідомо обрав захищати нас.

Нове розслідування Межі про те, як Женевська конвенція стирає межі соціальної справедливості, та чому держава на вбивцю витрачає більше, ніж на майбутнього захисника?

На Росії купують мотивацію так званих «СВОшників».

З інформації ворожих «ЗМІ», у Білгородській області оголосили рекордну суму одноразової виплати за підписання контракту з Міноборони.

Мова йде про 3 млн рублів або 32 тисячі доларів.

За словами губернатора області В’ячеслава Гладкова, виплату підвищили на 2,2 млн рублів.

Наше військо – це не про гроші. Це про ідею, боротьбу, сміливість.

Саме захисники, в тому ж числі і майбутні – пріоритет номер один під час війни.

Тому з метою встановлення соціальної справедливості редакція Межі провела власне розслідування.

У Мережі спалахнув скандал, навколо забезпечення курсантів – юнаків та дівчат, які пішли опановувати військову справу у вищі навчальні заклади.

За словами начальника штабу бригади «Азов» Національної Гвардії України, підполковника Богдана Кротевича, російські військовополонені отримують заробітну плату в розмірі півтори тисячі гривень, тоді як українські курсанти-військовослужбовці отримують суми від 620 до 790 гривень.

«Вже не знаю, як можна продовжувати так низько і безпринципно плювати на своє населення і військовослужбовців, які фактично дають усім українцям право на існування. Щоразу, коли я впевнений, що нічого в цьому світі мене більше не здивує – або політики, або вище військове керівництво просто ніби каже «холд май бір», і плює в обличчя всім військовим в першу чергу», – обурюється Богдан Кротевич.

Підтримує Кротевича й армійський офіцер на псевдо «Юнкер» та зазначає, що курсант – це не студент, адже зараз курсанти – це інструктори на полігонах і допоміжна сила формування нових підрозділів.

«Я вже давно не курсант, але я буду добиватись справедливості, яку проігнорували в 90-их роках і ще досі вважають, що курсанти – це непотріб. Це цвях в руйнацію мотивації майбутніх офіцерів і нашу армію загалом. І це не вирішується роками. Зате полонені вбивці отримують 1.5к», – пояснює він.

«Під час навчання курсанти є повноцінними військовослужбовцями. Вони прийняли бій 24 лютого, вони навчають мобілізованих та беруть участь в закордонних навчаннях як перекладачі, вони охороняють аеродроми та військові частини. Держава ж у відповідь називає курсанта «срочніком» і забезпечує грошовим забезпеченням в 620 грн, що менше ніж платять зекам чи російським полоненим. Цього не вистачає на базові потреби, що вже говорити про спорядження», – розповідають у курсантсько-офіцерській спільноті «SLON FM» та зазначають, що вже зараз вищі військові навчальні заклади страждають від недобору, адже молодь не хоче пов’язувати своє життя з армією на таких умовах.

“Строкова служба в Україні є скасованою. Наразі, наскільки мені відомо, присутнє таке поняття, як базова військова освіта. Курсантів вищих військових навчальних закладів абсолютно недоцільно прирівнювати до строковиків, оскільки ці люди [курсанти – ред.] свідомо стали на шлях військових, які будуть у складі офіцерів Сил оборони Україні та матимуть у своєму підпорядкуванні людей, техніку та інші засоби ведення бойових дій”, – розповів у коментарі для нашого видання офіцер бригади Азов, випускник Національної академії сухопутних військ, засновник курсантсько-офіцерської спільноти «SLON FM» Юрій “Мілан” Гаврилишин.

Рік тому обʼєднання «SLON FM» звернулися до президента України та написали петицію з вимогою прирівняти курсантів ВНЗ до військовослужбовців контрактної служби.

Потрібну кількість голосів петиція набрала. Втім, відповіді немає і досі.

Саме тому «курсантське» питання й нині актуальне.

Власне, фінансування утримання полонених росіян не вперше обурює суспільство.

Адже, на одного військовополоненого держава витрачає майже в 5 разів більше, ніж на деяких пенсіонерів. Це без урахування ймовірної зарплати.

У Мін’юсті розповіли, що на утримання йде близько 10 тисяч гривень щомісяця.

Водночас мінімальна пенсія в Україні складає 2361 гривня, а мінімальний розмір грошового забезпечення в лавах Збройних сил станом на 2024 рік складає 20130 грн.

Чому так відбувається? Демократична частина світу має такі угоди, як Женевська конвенція.

Вона регулює закони та звичаї ведення війни. Включно, з питанням поводження з військовополоненими.

Ми не вподобаємось до ворога. Вони – нелюди. Ми – частина цивілізованого світу.

Сприйняття нас міжнародними партнерами та їх допомога безпосередньо залежить від виконання цих норм, а недотримання конвенції може «дорого» обійтись.

Втім, напруження серед суспільства з цього приводу існує.

Тому парламентарям й уряду варто докладати усіх зусиль, аби ситуацію унормувати. Зокрема, й «курсантське» питання, адже втрата майбутніх офіцерів, свідомої молоді у період війни, – неприпустима.