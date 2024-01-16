Ввечері 15 січня вся новинна стрічка України була наповнена інформацією про збиття двох літаків ВКС Росії над акваторією Азовського моря. Повітряним силам України вдалося знищити російський розвідувальний літак А-50 та пошкодити повітряний командний пункт Іл-22М.

Російська сторона почала одразу писати про збиття цих літаків «дружнім» вогнем, аби сховати фактор небезпеки для власної авіації в акваторії Азовського моря, а відомі ворожі блогери почали писати про необхідність носити бронежилети пілотам авіації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та повітряні сили підтвердили знищення двох ворожих 15 грудня, що відкрило дискусію серед експертів та блогерів, чим збили ці літаки. Військові експерти в основному пишуть про західні засоби ураження, але не беруть до уваги інші ймовірні комплекси радянських часів.

Співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко у розмові з DW зазначив, що наймовірніше літак збили з системи ППО Patriot виробництва США. За його словами, ЗСУ не мають іншої зброї зі схожими характеристиками. Виходячи із озвученого місця поразки – над Азовським морем біля берегів окупованої частини України – підходять лише ракети Patriot. Дальність деяких їх модифікацій – 160 км.

Натомість Роман Світан військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі у коментарі “24 Каналу” також вважає, що у цій операції могли бути використані ЗРК Patriot або SAMP/T.

З іншої сторони, журналіст воєнного відділу журналу Фокус Олександр Матвієнко висунув версію, що крім ЗРК «Patriot» збити ворожі повітряні цілі могли і з ЗРК С-300, які ймовірно модернізують разом з США за проєктом FrankenSAM, в межах якої радянські зенітні комплекси проходять модернізацію.

Однак, всі військові експерти чомусь забувають про наявні в Україні зенітно ракетні комплекси дальної дії С-200, які офіційно зняли з бойового чергування в 2013 році і можливо повернули в бойовий стрій через дефіцит засобів протиповітряної оборони.

Проблемою є те, що С-200 базується на стаціонарних, заздалегідь підготовлених майданчиках великої площі, проте їх спокійно могли модернізувати і підготувати для них мобільну пускову установку, аби полювати на ворожу авіацію.

ЗРК С-200 був єдиним комплексом дальної дії (радіус дії до 250 км), який стояв на озброєнні України.

Ще 4 жовтня 2001 року на навчаннях у Криму, в результаті помилкового наведення ракета дивізіону С-200 втратила навчальну ціль і перенацілилась на потужніший сигнал від цивільного літака Ту-154, що летів з Тель-Авіва (Ізраїль) у Новосибірськ (РФ), і вразила його. Тоді загинуло 78 людей. В той же час міністр оборони Кузьмук не визнають того що це була саме наше ракета.

Звичайно, що офіційно ніхто не підтвердить про збиття цивільного літака українською стороною, проте ця ситуація є одним з підтвердженням можливості ураження цілі на великій відстані цим зенітно ракетним комплексом.

Також підтвердженням роботи над мобільною пусковою установкою для С-200 є те, що ЗСУ переробляють ракети цього комплексу під клас земля-земля та використовують їх для уражень цілей на території РФ, адже в липні 2023 року росіяни почали робити заяви щодо ударів по об’єктах у Росії та на окупованих територіях ракетами 5В28 від комплексу С-200. Серед вражених цілей називали Кримський міст, авіабазу в Ростовській області, Таганрогу, Калузькій області та інші.

Відео застосування ракети С-200

Є вірогідність, що збиті літаки могли бути ураженими з перероблених комплексів С-200, про що також свідчить і характер пошкоджень на літаку ІЛ-22М. Ракети західних систем ППО вибухають перед ціллю, що не дає шансу літаку або ракеті пережити зустріч з нею. Радянське ППО такого класу вибухає від влучання в ціль.

Екіпаж ІЛ-22М за словами анонімних джерел з ГУР долетів до Анапи на 2 працюючих моторах з 4, один з який працював не на повну потужність, тож не можна виключати й роботу радянських систем ППО по ворожим літакам.

Про теорії можна писати багато, але всю правду ми дізнаємося лише після перемоги.