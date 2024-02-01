Вчора ЗМІ ширили статті про інтерв’ю з військовим Анатолієм Стуженком, висвітлюючи скандал навколо різких висловлювань Анатолія з приводу мобілізації. Детальніше – читайте у нашій вчорашній статті.

Ввечері 31 січня ситуація навколо інтерв’ю отримала продовження. Користувачі соцмережі Х знайшли інформацію про сина Анатолія Стуженка – Миколу – і виявили, що той є депутатом, формально числиться в бригаді і ні разу не був на фронті.

Ми перевірили інформацію щодо депутатства Миколи Стуженка, і це виявилося правдою: дивитись тут.

Також ми відшукали пост у Фейсбуці за 2020 від новинного акаунту “Сміла новини”. Тоді власники акаунту описали Миколу Стуженка, як начальника Смілянського міського відділу охорони здоров’я.

Втім, інформації про бойовий шлях (або його відсутності) Миколи ми не знайшли.

Реакція на пости користувачів Х послідувала майже однозначно негативною в сторону сина Анатолія Стуженка:

Проте були поодинокі реакції людей, котрі також просили прояснення ситуації і підтвердження фактів:

Згодом пости з оприлюдненою нібито правдивою інформацією про Миколу Стуженка були видалені.