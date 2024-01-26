Під час війни збереження генофонду нації стає як ніколи важливим. Питання, пов'язані з цим, – нагальні, тому ще у вересні 2022 року на сайті ВРУ було зареєстровано Проєкт Закону 8011 про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство.

Головною метою цього проєкту було розв’язати питання фінансування кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців, а не проблему використання репродуктивного матеріалу військових після їхньої загибелі.

Знову у вересні 2022 року на сайті ВРУ з’явився текст Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)», який було прийнято 22 листопада 2023 року і підписано Головою ВРУ.

27 листопада 2023 медичний адвокат Олена Бабич виклала пост з явно критичними конотаціями на тему даного законопроєкту.

На питання, як наші законодавці збирається врегульовувати використання клітин військовослужбовців після їхньої смерті, Олена відповила:

“Відтепер у разі загибелі або визнання померлою особи, репродуктивні клітини котрої зберігаються, їхнє зберігання припиняється з подальшою утилізацією”.

Тобто, якщо спиратися на зазначений законопроєкт, шанси на збереження генофонду не прибільшуються. Сам проєкт нічого не міняє, оскільки, навіть з урахуванням нього, вдови військовослужбовців не матимуть змоги мати дітей від полеглого чоловіка, якщо його збережені репродуктивні клітині будуть знищені. В такому разі, законопроєкт є парадоксальним, бо суперечить сам собі.

26 січня 2024 Олена Бабич знову виклала пост на дану тему, розповівши, як законопроєкт про забір клітин негативно вплинув на її знайомих.

“На днях консультувала вдову військовослужбовця. Молодий хлопець, мріяли мати дітей. Кріоконсервували сперму перед тим як йти на фронт. Оформили всі необхідні документи – договір, довіреність на дружину, заяву щодо використання сперми для народження такої бажаної спільної дитини. Чоловік загинув.”

Нагадаємо – нещодавно наші законодавці так сильно переймались за фінансову складову кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців, що прийняли закон, яким… заборонили використовувати сперму військового після його загибелі (!). З березня клініки будуть зобовʼязані її утилізовувати.

“От як пояснити вбитою горем жінці, яка буквально пару місяців назад оформлювала з чоловіком документи, щоб народити дитину, що поки її чоловік боронив державу і загинув, наші законотворці буквально позбавили його права бути батьком після своєї смерті?!” – написала Олена.

Згодом того ж дня користувачка мережі Х, обурившись, звернула увагу на ситуацію навколо законопроєкту і розмістила у себе на сторінці скрін посту Олени Бабич.

Під постом користувачки Х розпочався тред з обговоренням ситуації.

Сподіваємось, увага суспільства підбурить владу, якщо не змінити ситуацію, то принаймні повністю її висвітлити зі своєї сторони.