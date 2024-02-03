Сьогодні ввечері, у фіналі нацвідбору Євробачення, мало пройти голосування на переможця в додатку “Дія”. Втім, додаток припинив працювати через перенавантаження (тут).

Дві години тому в телеграм-каналі “Дії” був опублікований пост (тут), цитуємо:

“Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!”

В соцмережах, зокрема – у Фейсбуці та Х, люди почали бурхливо реагувати на несправність додатку, Михайло Федоров також про це написав:

“Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку. Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати. Дякую. Цьогоріч Дія дала можливість повболівати за фаворитів на добу довше і створити десятки мемів. Наступного року цього не буде”.

Більшість людей, в основному – відомих українських діячів, критикувало “Дію” і писало про те, що тепер ідея з тим, аби проводити вибори у цьому додатку (тут), має бути відкинута остаточно:

Користувачі соцмереж жартували, зокрема – про те, що через несправність “Дії” зникає можливість оглядати свої документи та показувати їх:

Також люди жартували, зокрема – про те, що через несправність “Дії” зникає можливість оглядати свої документи та показувати їх:

Проте у коментарях до посту Сергія користувачі Х написали, що його порада не є дієвою:

О 21:30 “Дія” заявила у себе в телеграм-каналі:

“Голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024.”

Однак після цього у ефірі нацвідбору повідомили:

“Сьогодні не буде оголошено переможця Нацвідбору”

Голосування буде продовжено до 19:00 4 лютого.