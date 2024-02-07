Сьогодні громадська діячка та дружина колишнього президента Марина Порошенко опублікувала в Інстаграмі пост про передачу вантажу з ліками, знеболювальними тощо волонтерам.

На фотографіях ми можемо побачити саму Марину Порошенко. З фото також можна зрозуміти, в який одяг вдягнута колишня Перша леді України. А саме – в куртку, зшиту за натовськими стандартами. Це тепловий ізолятор (лайнер) специфічного крою – з кишенею на грудях і укороченою блискавкою.

В ідентичній куртці Віталій Кличко сьогодні відвідав місце наслідків ранкового обстрілу російськими ракетами міста Київ.

Саме такі куртки носять військові Бундесверу – федеральних збройних сил Німеччини. Куртка йде в наборі зі стьобаними штанами, проте мер Києва, можливо, придбав (або отримав у подарунок) тільки верхню частину військової екіпіровки.

Нагадаємо, що мер Києва раніше був політичним партнером Петра Порошенка, а ще в 2021 році заступався за п’ятого президента в конфлікті із Зеленським.

Крім того, в грудні 2023 року BBC опублікувало статтю про чвари між політиками, зокрема – між Кличком та Зеленським.