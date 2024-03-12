Президент України Володимир Зеленський вчора, 11 березня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача на котрій, зокрема, обговорювалася загальна ситуація на фронті та створення фортифікаційних укріплень.

За словами Зеленського, Україна «рухається в хорошому темпі» щодо зведення нових оборонних рубежів. Про це президент повідомив у Telegram, де також зазначив, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив звіт стосовно темпів зведення нових оборонних рубежів.

«Захист у три смуги завдовжки 2 тис. км – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення», – додав глава країни.

Станом на сьогодні, зокрема, Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних укріплень у Запорізькій області, а саме мова йде про так звані «зуби дракона».

«Дійсно, 1,3 млрд гривень було виділено Запорізькій області на побудову фортифікації. На всіх абсолютно об’єктах, на яких повинні, сьогодні ми продовжуємо роботи», – заявив очільник ОВА Іван Федоров.

Керівник ОВА розповів, що станом на сьогодні укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних укріплень, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів».

«Також важливим фактором є кількість оборонних споруд, які сьогодні проєктують наші військові. Тож ми на сьогодні робимо все для того, щоби виконати завдання військових», – додав Федоров.

За словами очільника ОВА сума у 1,3 млрд грн не є кінцевою і кошти на фортифікаційні укріплення будуть виділятися й надалі.

Крім того, Федоров повідомив, що на Запоріжжі фортифікаційні споруди будують навіть вночі, адже окупанти намагаються перешкодити діям ЗСУ.

«Все будується за новими технологіями і по оновленій проєктній документації, яка видана Міністерством оборони України. Всі строки, які ставлять перед нами військові, будуть виконані», – заявив він.

Крім Запорізької області, активно будувати укріплення почали також і у сусідній Дніпропетровській області, яка є, так би мовити більш тиловою.

Процес будівництва нових фортифікаційних укріплень на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року. Почати раніше цей процес не було можливості, оскільки тоді ЗСУ вели наступальні дії. Про це Еspreso.tv розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Торік Україна вела наступальну операцію, і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд», – пояснив Лиховій.

За його словами, деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

Проте, процес укріплення кордону триває не тільки в межах кордону з рф, фортифікаційні спорудження встановлюються й на кордоні з Білоруссю.

За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної у межах Волині значна частина українсько-білоруського кордону вже облаштована системою інженерних загороджень, проте робота триває й надалі.

У болотистих і важкодоступних місцях будують металевий паркан, а залізобетонні піраміди, так звані «зуби дракона», які розраховані на ускладнення руху важкої техніки, встановлюють у місцях, де територія сухіша.

«У нас по лінії державного кордону встановлена система віддаленого відеоспостереження. Це є мультисенсорні камери, які відповідно є й тепловізійними, тобто ми 24 години здійснюємо моніторинг лінії державного кордону і усе, що відбувається по той бік державного кордону», – заявила Маргарита Вершиніна.

Загалом будівництво фортифікаційних споруд по всій лінії фронту проходить так, щоб зробити їх не лише зручними для оборони, але й комфортними для проживання. Гарним прикладом відповідних укріплень можна назвати фортифікації зведені у Харківській області бійцями бригади «Сталевий кордон».

«Підземне місто», як його прозвали бійці, може витримати влучання 152 та 155-мм снарядів, адже три накати колод, які зверху засипані землею, дають таку змогу. Крім того, в жилих кімнатах там встановлені газові плити, бойлери, генератори та навіть душеві і бані. Цю лінію оборони, за словами військових, готували 4 місяці.

Ілля Грязнов, консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, коментуючи необхідність створення фортифікаційних укріплень говорить:

«Порушуючи питання оперативної розбудови мережі укріплень усіх видів інженерних споруд треба зауважити, що на сьогоднішній день Сили оборони України страждають від снарядного голоду внаслідок затримки фінансової допомоги від США. Окрім того, невпинно зростаючі наступальні дії армії рф, які супроводжуються регулярним поповненням військ особовим складом і технікою, вимагають від українського уряду враховувати та реалізовувати всі можливі способи зупинки просування військ противника вглиб країни».

Ілля Грязнов

Окрім того, Грязнов наголошує, що створення фортифікаційних укріплень важливе не лише з метою оборони, а насамперед для збереження життів наших бійців:

“Безсумнівно, завдання Верховного головнокомандувача Збройних сил України, Президента України Володимира Зеленського щодо побудови надскладних систем укріплень по всій лінії фронту – як ніколи важливо для найсильнішого ускладнення просування сил та засобів противника, а також збереження життів моїх суміжних колег, військовослужбовців Збройних сил України.”

Протягом останніх місяців окупаційні війська активізувалася на майже всіх напрямках фронту, а подекуди навіть намагаються штурмувати наші позиції та наступати.

Тож, нашим бійцям, особливо на тлі нестачі артилерійських боєприпасів, потрібно мати добре облаштовані фортифікаційні споруди, адже на сьогодні українська армія мусить переходити до оборони практично на всіх ділянках фронту.