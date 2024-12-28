Я теж вважаю ханукію на Майдані недоречною. Я українець, я єврей, я атеїст.

Своїми міркуваннями щодо доречності встановлення Ханукії на Майдані незалежності в Києві поділився на своїй сторінці у Фейсбуці український бізнесмен, блогер і меценат Гарік Корогодський. Далі — його пряма мова: ТРОХИ ЛАЙНА На вентилятор.

Я теж вважаю ханукію на Майдані недоречною.

Я українець, я єврей, я атеїст.

І я не люблю будь-які церковні свята.

Але вдома ми відмичали (чи відсвятковували?) Різдво та Хануку.

Просто родиною вечеряли.

Мій посил такий – якщо можна на Майдані Хануку, чому так само не можуть роми, татари, мусульмани ставити свої символи?

Я шанувальник електронної музики.

Можна я на Майдані влаштую концерт для всіх бажаючих, безкоштовно, відомих діджеїв?

Чи театральну виставу?

Скажіть, я не так просто пизданув, я зроблю.