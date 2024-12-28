Своїми міркуваннями щодо доречності встановлення Ханукії на Майдані незалежності в Києві поділився на своїй сторінці у Фейсбуці український бізнесмен, блогер і меценат Гарік Корогодський. Далі — його пряма мова:
ТРОХИ ЛАЙНА
На вентилятор.
Я теж вважаю ханукію на Майдані недоречною.
Я українець, я єврей, я атеїст.
І я не люблю будь-які церковні свята.
Але вдома ми відмичали (чи відсвятковували?) Різдво та Хануку.
Просто родиною вечеряли.
Мій посил такий – якщо можна на Майдані Хануку, чому так само не можуть роми, татари, мусульмани ставити свої символи?
Я шанувальник електронної музики.
Можна я на Майдані влаштую концерт для всіх бажаючих, безкоштовно, відомих діджеїв?
Чи театральну виставу?
Скажіть, я не так просто пизданув, я зроблю.
І чи можна так само голосно не вірити в Бога, як вірити в нього?