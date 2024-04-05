Останні дні майже кожне українське та міжнародне медіа пише про загадковий інцидент з яким американські чиновники та дипломати зіштовхуються по всьому світу, так званий «гаванський синдром».

«Гаванський синдром» описують, як паралізуючий удар невидимої сили, яка робить їх інвалідами на все життя: чиновники не можуть концентруватися, втрачають рівновагу на рівному місці та страждають від страшної мігрені.

Що це? Конспірологія чи чергове «Вундерваффе» російської федерації? Пропонуємо розібратись.

Що таке гаванський синдром?

Назва «гаванського синдрому» пішла від столиці Куби, після одного з наймасштабніших інцидентів, що стався 2016 року у Гавані. Багато американських і канадських співробітників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем. Їм раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск та біль у вухах, напад нудоти та паніки, також відчуття дивних звуків. Зазвичай, за їх описом це було щось схоже на гучний шум, або дуже високий звук, подібний скреготінню коника.

Наслідки містичних симптомів переслідували жертв місяцями або навіть роками. Згодом стало зрозуміло, що щось подібне повторюється з американськими дипломатами, чиновниками і розвідниками в усьому світі, часто прямо на території консульств. Медичні тести дали змогу в багатьох випадках виявити об’єктивні докази слідів травми деяких ділянок головного мозку і тим самим виключити психосоматику. Із загальної кількості зібраних за останні роки скарг американських держслужбовців (а їх було понад тисячу) щонайменше кілька десятків було добре перевірено. Втім знайти відповідь, що це – не вдавалось. Головна версія розслідування – імпульсне мікрохвильове випромінювання.

Хто може бути причетним до «Гаванського синдрому»?

Про причетність росії у проявах так званого «гаванського синдрому» йдеться у розслідуванні видань The Insider, на американському каналі CBS News у їх проєкті «60 Minutes» та в розслідуванні німецького журналу Der Spiegel. У розслідуванні йде мова про те, що саме в ті періоди і в ті місця, де проявлялися симптоми «гаванського синдрому», приїжджали агенти російської розвідки з військової частини № 29155 Головного управління Генерального штабу (ГРУ) Росії. Саме цей підрозділ повʼязують з отруєннями Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році у Великій Британії та бізнесмена Еміліана Гебрева в Болгарії нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

Тут же зброя набагато серйозніша і секретніша — акустична , припускають розслідувачі. У репортажі «60 Minutes» згадують, що під час саміту НАТО в Литві торік ознаки «гаванського синдрому» відчув «високопоставлений співробітник» Міністерства оборони США, який звернувся по медичну допомогу зі схожими симптомами.

Також в дослідженні йдеться, що принаймні дві жертви бачили співробітників ГРУ перед атакою або одразу після неї й упізнали їх за фотографією. Так, дипломат у Франкфурті впізнав в одному з імовірних нападників співробітника ГРУ Єгора Гордієнка.

Але чи може це бути чимось іншим? Ми запитали у керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка про ймовірність отруєння у чиновників США.

“Це може бути отруєння. Але тоді потрібно встановити тип. А чому не встановлений тип елементу чим було отруєно? Якщо, наприклад, Литвиненка отруїли полонієм, це було встановлено. Родину Скрипалів намагались отруїти «новачком», це так само було встановлено. якщо Навального так само труїли, це теж був «новачок». Тобто все це було потім виявлено закордонними фахівцями в лабораторіях. Тоді питання, а чому тут не встановлено?”, – Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.

Тож про що йде мова? Йдеться мова про звук, про «акустичну зброю». Звук повинна згенерувати спеціальна установка та він повинен мати направлений спектр дії. В матеріалі жертви описують це явище, яке діє на них на відстані. Тобто мова йде про надсильний звуковий сигнал, який нібито діє на конкретних людей. Де взяти настільки точний промінь? Для цього повинно бути надпотужне використання енергії. Де взяти стільки енергії та встановити такий прилад за кордоном? Питання на які поки немає відповіді.

Але як тільки наша редакція почала дзвонити до науковців та енергетиків, жоден не сприйняв всерйоз так звану «акустичну зброю». Та навіть відмовились говорити про це на камеру, мовляв, тут все зрозуміло, цього не існує. Тож чи є це якийсь новий вид отруєння або якесь поки не розслідуване інше явище, але точно не звук, запевняють вчені.

У березні 2023 року Управління директора національної розвідки (ODNI) опублікувало звіт, у якому називало «дуже малоймовірним» те, що гаванський синдром був спричинений впливом з боку іноземної держави.