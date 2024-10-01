Принципова проблема полягає у слабкості Міноборони щодо нагляду і контролю за ЗСУ, особливо стосовно генералів. На законодавчому рівні цю проблему міг би вирішити законопроєкт №4210, який вже був проголосований у першому читанні й визначає чітку відповідальність сторін, але його постійно намагаються заблокувати: комітет нацбезпеки, міністр, головнокомандувач. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Отже, наразі навіть у заступника міністра інструментарій обмежується лише пропозиціями.
Таким чином, ІТ-фахівців генерали зараз тримають як заручників. В умовах такої неприйнятної ситуації очевидно, що всі проєкти розробок мають бути зосереджені в Міноборони, а не розкидані між міністерством, Генштабом і тимчасовими прикомандированими групами.
Домовилися разом боротися за це, а також за впорядкування ІТ-сфери сил оборони і викорінення корупційних схем та зловживань.
Відзначу, що представила Катерина з того, що вдалося реалізувати за рік. Водночас все ще існує велика проблема з комплексним баченням нашого руху вперед. Звісно, в умовах таких протиріч…
Отже, з представленого Катериною:
- Застосунок Резерв+ використали 3,4 млн українців. Наступний етап: відстрочки, рекрутинг, направлення на ВЛК.
- Армія+ вже має реєстрацію 300 000 військових, надає 11 електронних рапортів та military ID. Понад 1000 частин користуються системою.
- Депаперизація: 16 паперових журналів замінено електронними транзакціями.
- DELTA отримала КСЗІ (офіційну сертифікацію) і за рішенням Президента почалося впровадження системи.
- Коаліція дронів: українські виробники беруть участь у міжнародних тендерах, доставлено понад 3000 дронів. Мало, але це хоча б початок.
- IT-коаліція з 13 країн уже надала забезпечення IT-інфраструктури на суму 150 млн євро.
- Центр кіберінцидентів обробляє 20 000 інцидентів щомісяця.
- Автоматизована система SAP: підключено 600 частин, 2800 користувачів, 260 000 позицій за стандартами НАТО.
- Розроблено та ухвалено низку законів із цифровізації, які дали змогу реалізувати вищезазначене: посилення кіберзахисту, розміщення IT-систем у хмарах НАТО тощо.
Водночас чиниться опір таким ключовим впровадженням, як:
- Створення реєстру військовослужбовців — єдиної бази з надання електронних послуг та мінімізації людського фактора під час переміщення між бригадами тощо.
- Розгортання системи обліку майна.
І це лише пару прикладів.
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