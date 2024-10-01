Зустрілися з заступницею МОУ Катериною Черногоренко і конструктивно обговорили кризу. На жаль, Міноборони не може забрати, наприклад, ІТ-фахівців чи проєкти, якщо Головнокомандувач ЗСУ вирішить відправити цих ІТ-фахівців у піхоту, а проєкти закрити, хоча теоретично це взагалі не входить до його компетенції.

Принципова проблема полягає у слабкості Міноборони щодо нагляду і контролю за ЗСУ, особливо стосовно генералів. На законодавчому рівні цю проблему міг би вирішити законопроєкт №4210, який вже був проголосований у першому читанні й визначає чітку відповідальність сторін, але його постійно намагаються заблокувати: комітет нацбезпеки, міністр, головнокомандувач. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Отже, наразі навіть у заступника міністра інструментарій обмежується лише пропозиціями.

Таким чином, ІТ-фахівців генерали зараз тримають як заручників. В умовах такої неприйнятної ситуації очевидно, що всі проєкти розробок мають бути зосереджені в Міноборони, а не розкидані між міністерством, Генштабом і тимчасовими прикомандированими групами.

Домовилися разом боротися за це, а також за впорядкування ІТ-сфери сил оборони і викорінення корупційних схем та зловживань.

Відзначу, що представила Катерина з того, що вдалося реалізувати за рік. Водночас все ще існує велика проблема з комплексним баченням нашого руху вперед. Звісно, в умовах таких протиріч…

Отже, з представленого Катериною:

Застосунок Резерв+ використали 3,4 млн українців. Наступний етап: відстрочки, рекрутинг, направлення на ВЛК.

Армія+ вже має реєстрацію 300 000 військових, надає 11 електронних рапортів та military ID. Понад 1000 частин користуються системою.

Депаперизація: 16 паперових журналів замінено електронними транзакціями.

DELTA отримала КСЗІ (офіційну сертифікацію) і за рішенням Президента почалося впровадження системи.

Коаліція дронів: українські виробники беруть участь у міжнародних тендерах, доставлено понад 3000 дронів. Мало, але це хоча б початок.

IT-коаліція з 13 країн уже надала забезпечення IT-інфраструктури на суму 150 млн євро.

Центр кіберінцидентів обробляє 20 000 інцидентів щомісяця.

Автоматизована система SAP: підключено 600 частин, 2800 користувачів, 260 000 позицій за стандартами НАТО.

Розроблено та ухвалено низку законів із цифровізації, які дали змогу реалізувати вищезазначене: посилення кіберзахисту, розміщення IT-систем у хмарах НАТО тощо.

Водночас чиниться опір таким ключовим впровадженням, як:

Створення реєстру військовослужбовців — єдиної бази з надання електронних послуг та мінімізації людського фактора під час переміщення між бригадами тощо.

Розгортання системи обліку майна.

І це лише пару прикладів.