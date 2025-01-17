ТікТоку у США загрожує зникнення: якщо запропонований Дональдом Трампом план не дозволить відтермінувати обмеження, платформа ймовірно припинить роботу у США вже 19 січня. У цей період американці активно переходять на несподівану альтернативу — китайський додаток Xiaohongshu, відомий під назвою RedNote.

За даними App Store, у вівторок RedNote став найбільш завантажуваним додатком у США.

Китайська Назва “Xiaohongshu” перекладається як “червона книжка”, під таким імʼям в США цей застосунок й набув популярності, тобто “RedNote”.

Платформа була заснована у 2013 році та є однією з найвідоміших соціальних мереж Китаю, об’єднуючи понад 300 мільйонів користувачів.

На тлі можливої заборони TikTok, американські користувачі почали активно досліджувати нову платформу й закликати якомога більше людей переходити на “RedNote”.

Хештег #TikTokRefugee (“Біженці з TikTok”) зібрав майже 250 мільйонів переглядів і понад 5,5 мільйона коментарів.

У свою чергу громадяни США у процесі дослідження китайської соцмережі почали поширювати наративи на кшталт: “Якщо комунізм поганий, то чому в них ціни менші, ніж у нас?” або “Не відкривайте Rednote, ви зрозумієте, що життя в США це пекло”.



“Якщо комунізм такий поганий, то чому вони можуть купувати більше продуктів ніж ми за менші гроші? Бо якщо у нас справді краща система, то чому вони (китайці) живуть набагато краще за нас?”, – користувач TikTok під ніком “decolonizationcoven”.

“Якщо ви американець, не заходьте в “RedNote”, бо якщо ви зайдете в “RedNote”, то зрозумієте, наскільки Америка насправді жахлива. У коментарях до постів люди там питали: “Ви справді працюєте на двох роботах?”, “У вас медицина дійсно не безкоштовна?”. Ми в пеклі, ви не хочете цього знати”, – користувач TikTok під ніком “sam_ondeck8”.

Варто зазначити, що “RedNote” популярний переважно серед китайських користувачів. І хоча в ньому є можливість змінити мову інтерфейсу, більшість контенту наразі представлена китайською мовою.

На відміну від інших китайських технологічних гігантів, як-от “Tencent” і “ByteDance”, “RedNote” не розділяє свій сервіс на окремі версії для внутрішнього і міжнародного ринків.