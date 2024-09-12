Позови начальника ДМС Києва та області Вячеслава Гузя до суду на редакцію "Межі" стали поштовхом до третього розслідування про чиновника. Наша редакція вирішила продовжити викривати усе, що нам відомо про очільника Центрального Міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області.

У попередніх двох розслідуваннях ми розповідали, що його пов’язує з олігархом Фуксом та українською моделлю, а також висвітлювали тему продажі українських паспортів російському криміналу. На цей раз ми знайшли ексклюзивну інформацію про майно Вячеслава Гузя.

У 2016 році пан Вячеслав Гузь стає головою міграційної служби міста Харкова та Харківської області. Цього ж року продає свою квартиру у Харкові. Цікавий той факт, що продає свою квартиру чиновник Пахомовій Тетяні Вікторівні, своїй племінниці.

До речі, продає квартиру з прописаною в ній людиною і це його мати. На той момент племінниця Вячеслава Гузя була студенткою Московського Державного університету.

Цікаво, чи усі студенти Московських університетів можуть дозволити собі придбання нерухомості? На наступний рік племінниця Гузя Тетяна Пахомова у 2017 році інвестує кошти у квартиру в елітному житловому комплексі на Печерську “Джек-Хаус”. Саме у 2017 році Пахомова вже закінчує інститут у Москві.

Тоді Вячеслав Гузь працював начальником Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби Харкова та області. Вартість квартири з ремонтом зі схожою квадратурою у ЖК, власницею якого є племінниця ДМСНика коливається від $389 000.

Саме у цій квартирі зараз проживає Вячеслав Гузь. Згідно з даними у декларації, він орендує помешкання у своєї ж племінниці. Однак, якщо зазирнути у декларацію пана В’ячеслава, то можна побачити, що за 2023 рік він заробив 741 тисячу гривень. Тобто в місяць чиновник офіційно заробляє 61 750 гривень. Ціни на квартири з квадратурою, яку винаймає Гузь, а це 87 квадратів, у даному ЖК стартують від 2000 доларів та вище. А це вже більше ніж заробляє чиновник.

Племінниця Вячеслава займається татуюваннями. Бити тату почала з 2020-го і вже заробила на квартиру в елітному ЖК столиці на Печерську.

Наша редакція звернула увагу на підписників Тетяни Пахомової та за ким вона слідкує в інстаграмі. Знайшли там Інну Гудзь. Ту саму, що нині цивільна дружина В’ячеслава Гузя. Тобто чергове підтвердження їх зв’язку. Мати за інстаграмом Тетяни не стежить. Втім, стежить Максим Пахомов, ймовірно брат. А за ним стежить і Аліна Пахомова. І Аліна Гузь. З аналізу фото стає зрозуміло, що це одна й та ж людина. До слова, Аліна підписана на матір В’ячеслава Гузя — Гузь Ларису Юхимівну. Це усе підтверджує те, що Пахомова Тетяна є родичкою чиновника і його реальною племінницею. Усі зроблені нами відеодокази ви можете побачити у нашому третьому розслідуванні про пана Гузя.

За коментарем до Тетяни ми прийшли до неї у дірект. Але вона вдала, що не помітила наше питання. Ми не розгубились, залишили їй коментар під дописом та попросили заглянути в особисті повідомлення. Але і після цього — жодної реакції.

Протягом того часу, як ми працювали над третім розслідуванням про пана Гузя, якимось дивним чином почали з’являтися нові історії. Із невідомого номера нашій головній редакторці прийшло смс, що її фото, взяті із соцмереж, хтось підробив за допомогою штучного інтелекту та розмістив на сайті інтимного характеру. Ми нікого ні в чому не звинувачуємо. Втім для нашої редакції це виявилось дивним, що саме в період, коли проти нас подають позови до суду через нашу роботу, з’являється ось така чорна піар-кампанія проти журналістів. Це нам нагадало випадок 2020-го року, коли проти відомого українського бізнесмена Михайла Бродського було здійснено чорну піар-кампанію, мета якої була дискредитувати бізнесмена та образити його честь та гідність. Як виявили розслідувачі ГО “Укрмедіа”, за цим всім стояв підсанкційний олігарх павло Фукс.

Зараз в країні відбуваються звільнення в міністерствах, влада каже про реформування, але такі кадри, як Вячеслав Гузь продовжують сидіти на своїх місцях, хоча навіть на своєму робочому місці застати ДМСника не вдається. Адже ми тричі хотіли потрапити до нього на прийом та вийти на діалог. Однак тричі чиновника не було на місці у себе на Березняківській 4-а у зазначений приймальний день та час.

На той момент, коли наша редакція працювала над цим розслідуванням, до нас на пошту прийшла офіційна відповідь від НАЗК на наш запит. Там заявляють, що Національним агентством з питань запобігання корупції проводиться моніторинг способу життя Вячеслава Гузя. Наведені у нашому зверненні факти про чиновника будуть враховані під час здійснення моніторингу його способу життя.