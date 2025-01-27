Спершу голий фактаж

1. Мій побратим Микола Коханівський був у 125 бригаді. Напередодні російського наступу скаржився на вкрай погане управління, знімав відео про те, як НЕ відбувалася підготовка до наступу росіян, як ВІДСУТНІ належні лінії укріплення. Розповідав, що офіцери вимагають з підлеглих хабарі. Навіть за право воювати своїми (!) ФПВ вимагали хабарі. Він на таку пропозицію, звісно, не йшов, хоча був навчений. Загинув героїчно, коли в якості піхотинця відбивав російський наступ.

2. Ми, коли працювали на Харківщині, мали нульову взаємодію як з командуванням, так і з 125 бригадою (крім неформальної низової комунікації з їх БПЛАшниками, чудові хлопці). Жодної підтримки ні до, ні під час операції, ні опісля ми від них не отримали. Навіть коли в очевидно критичній ситуації моїй бійці зверталися по допомогу – відмова. Від командування ОТУ так само ми належну взаємодію не отримали. Через що ледь не загинули, якби завчасно не вжили додаткових заходів, не підстрахувалися. Хороша звичка – виходити із того, що в штабі сидять російські шпигуни. Спілкувався особисто з Галушкіним – слухав від нього неввічливий тон, слова мені не давав сказати (Звісно, все це не привід саджати за грати). До речі, і паперів належних ми від них не дочекалися, через що нам не виплатили бойові.