Спершу голий фактаж
1. Мій побратим Микола Коханівський був у 125 бригаді. Напередодні російського наступу скаржився на вкрай погане управління, знімав відео про те, як НЕ відбувалася підготовка до наступу росіян, як ВІДСУТНІ належні лінії укріплення. Розповідав, що офіцери вимагають з підлеглих хабарі. Навіть за право воювати своїми (!) ФПВ вимагали хабарі. Він на таку пропозицію, звісно, не йшов, хоча був навчений. Загинув героїчно, коли в якості піхотинця відбивав російський наступ.
2. Ми, коли працювали на Харківщині, мали нульову взаємодію як з командуванням, так і з 125 бригадою (крім неформальної низової комунікації з їх БПЛАшниками, чудові хлопці). Жодної підтримки ні до, ні під час операції, ні опісля ми від них не отримали. Навіть коли в очевидно критичній ситуації моїй бійці зверталися по допомогу – відмова. Від командування ОТУ так само ми належну взаємодію не отримали. Через що ледь не загинули, якби завчасно не вжили додаткових заходів, не підстрахувалися. Хороша звичка – виходити із того, що в штабі сидять російські шпигуни. Спілкувався особисто з Галушкіним – слухав від нього неввічливий тон, слова мені не давав сказати (Звісно, все це не привід саджати за грати). До речі, і паперів належних ми від них не дочекалися, через що нам не виплатили бойові.
А тепер оціночні судження.
1. Чи винуватий Галушкін – повторюю, не знаю. Цілком можливо, що й ні. Тут в іншому проблема. Я не сумніваюся, що наші правоохоронці, а також судді НЕздатні провести «чистий» судовий процес. Тому, якщо раніше топ-корупціонери відбувалися переляком, в гіршому разі – деяким строком в СІЗО, то так само буде і з генералами. Очікую на недолугі звинувачення і погану роботу слідчих, не очікую, що Істина буде встановлена в суді.
2. Давайте визначимося – чи взагалі підсудні командири чи ні. Якщо вони будуть непідсудні, якщо тягнути за вуха вузьке юридичне поняття «бойового імунітету», щоб взагалі організувати повну безкарність вищих офіцерів – то привіт, масове СЗЧ і зайві втрати. Привіт, повторення Харківського провалу. А також усього того, що ми бачили з самого початку повномасштабки.
3. Якщо у нас буде забагато неадекватних військових топ-керівників – ми точно програємо війну. Подивіться статистику СЗЧ, подивіться щодня на карту. Давайте визначимося, на чиєму ми боці – на боці умовного «Тавра» (молодого, адекватного покоління командирів) чи «Содоля».
4. За Коханівського і за багатьох інших винні мають відповісти.
- Можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України: Буданов попередив про наслідки у разі відсутності переговорів до літа
- Аліна Михайлова виступила з критикою стану військової медицини: вона планує ініціювати розслідування проти начальника медроти 33 бригади
- 155 ОМБр отримала додаткову комплектацію та успішно виконує завдання на Покровському напрямку, – Генштаб