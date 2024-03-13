Хто такий Олександр Дугін: його становлення та прихильність до путіна, скандальні заяви та чому його прозвали ідеологом “руського міра”?

Поки в РФ тривають чергові вибори, на котрих лідує Володимир Путін (поточний рейтинг – 75%), на Ютуб-каналі проросійського ведучого В’ячеслава Манучарова виходить інтерв’ю з філософом Олександром Дугіним, якого деякі ЗМІ прозвали ідеологом “руського міра”.

На інтерв’ю Дугіна розпитували про значимість Путіна для Росії, обмеження свободи, т.зв. “особливий шлях” РФ тощо. Отже, спробуємо детально розібрати головні тези інтерв’ю в нашому матеріалі.

Коротко – про Дугіна

Російський мислитель не вперше докладно висловлювася з приводу війни в України. Ще з 2014 року Дугін підтримував російську агресію, наголошуючи на необхідності “захисту південного сходу від українських неонацистів”.

Водночас сам Дугін у 90-их роках співзаснував націонал-большевістську партію (НБП), котра була сумішшю ультраправих та ультралівих поглядів. Тільки будучи утвореною, НБП багато в чому копіювала ідеологічні та стилістичні підходи італійського фашизму.

На початку 90-их років Дугін також входив до неформального оккультного клубу “Южинський кружок”. Ще з 1960-их “кружок” займався розповсюдженням європейських філософських і релігійних доктрин, що свого часу сприяли виникненню фашизму та езотеричного нацизму.

Водночас Дугін є ідейним сподвижником доктрини євразійства в РФ, що корениться у слов’янофільстві, а також – лідером Міжнародного євразійського руху, що з моменту створення “особливий шлях” Росії.

В 2014 році медіа РБК повідомило, що Дугін був звільнений з Московського державного університету через радикальні погляді, а зокрема, як зазначив сам Дугін після звільнення, – через “реакцію певних кіл” на позицію Дугіна щодо подій на південному сході України.

Дугін – про Путіна

Російський філософ ніколи не приховував прихильності до президента країни-окупанта, а з початку повномасштабного вторгнення (і через загибель його дочки – російської пропагандистки Дарії Дугіної) пієтет до Путіна лише зміцнів.

На інтерв’ю роспропагандисту В’ячеславу Манучарову мислитель заявив про сміливість та готовність Володимира Путіна вмерти за свою ідею, втім, не пояснив, що саме за ідею має російський диктатор.

На запитання інтерв’юера, мовляв, чому Дугіна постійно називають “філософом Путіна”, той відповів, що Путін є правителем народу, а він – мислителем народу, а потім додав, що правління президента РФ – це “велике служіння”.

Крім всього, Дугін зауважив, що, насправді, Путін – ліберальний політик: за словами Дугіна, президент РФ на початку свого правління був “західником” і хотів, аби Росія тяжіла до європейських цінностей. Сам Путін ще у 2014 стверджував, що він є “справжнім лібералом”.

Про обмеження свободи

На інтерв’ю Дугін порівняв західну та російську системи цінностей, заявивши, що людина (що ідеологічно погоджується з “руським міром” – ред.) не може бути обмеженою тим, чим обмежуються людина Заходу.

Мислитель наголосив, що для російських громадян не існує поняття індивідууму (“ядра”), тоді як для Заходу це поняття є центральним. Натомість росіяни, за словами Дугіна, володіють т.зв. “зв’язками”: спільні віросповідання, любов до країни тощо, – які завідомо не можуть перешкоджати їхній свободі.

“Ніхто на неї (на людину – ред.) обмеження не накладає, тому що нема того ядра, яке треба було б обмежувати. Ці зв’язки (зазначені вище – ред.) розширюють людину, – сказав Дугін, додавши: А для західного, ліберального, англосаксонського підходу важлива не особистість, як перетин цих зв’язків, а важливе ядро цієї особистості: індивідуум, котрого для нас (росіян – ред.) не існує, там (на Заході – ред.) береться за основу”.

“Особливий шлях” РФ

Ми побіжно звернули увагу на ідею “особливого шляху” РФ, що просуває Дугін та інші роспропагаднисти, в одному з минулих пунктів, та зараз розберемо цю ідею з погляду російського філософа детальніше.

Ще на початку повномасштабної війни Дугін почав заявляти про філософський концепт т.зв. “спецоперації”.

“Ми не можемо програти цю війну. В іншому випадку весь світ перетвориться на великий вогонь. Спецоперація нерозривно пов’язана з таким концептом як “кінець історії”, – заявляв він.

Зауважимо, що кінець історії – філософський концепт, котрий говорить про те, що історія людства з якогось моменту стане одноманітною або закінчиться (тобто буде досягнуто деякого ідеалу або кінцевої точки буття). Тоді історія потребуватиме нового початку.

На думку Дугіна, саме Росія у війні з Україною може започаткувати нову історію. Втім, пояснити, що саме за “особливий путь” обрала РФ, роспрапагадинст так і не спромігся.

“Російське майбутнє – це цілковито відкрита річ. Навіть уявити це російське майбутнє дуже важко”, – зазначив Дугін.

Водночас філософ акцентував, що треба спочатку уявити майбутнє, аби потім його будувати, однак Росія, за його словами, не має образів майбутнього.

“Для того, аби створити майбутнє, треба спочатку його уявити, а у нас таких образів щасливого російського майбутнього дуже мало, а, можливо, й узагалі нема. Є щось дуже смутне, неясне, – заявив Дугін, додавши: Імпульси, що підштовхують нас (росіян – ред.) до російського майбутнього, є дуже сильними. Вони підштовхують нас невідомо до чого, але ця невідомість не погана”.

Крім всього, Дугін наголосив на сакральному смислі “руської ідеї”, котра, згідно з його поглядом, є містерією, що не піддається жодним описам.

“Директива Дугіна”

Дугін також був ведучим Ютуб-програми “Директива Дугіна”, в одному з випусків котрої він звертався до робіт німецького філософа 19 ст. Фрідріха Шеллінга, інтерпретуючи його концепт як постулат т.зв. “Імперії Духу”.

Що це значить? Дугін висловився, мовляв, ідеї Шеллінга наголошують на тому, що світ і людина живуть у Богові. Оскільки, згідно з інтерпретацією Дугіна, ми є в Богові, то й ми відповідальні за побудову т.зв. “Імперії Духу”, котру роспрапагандист приписав і до політики.

“Звідси висновок Шеллінга: ціль людства – побудова Імперії Духа, в котрій Бог майбутнього століття зможе віднайти місце свого повного розкриття”, – наприкінці зазначив Дугін.

Проте важливо зауважити, що, за Шеллінгом, Бог – це Абсолют, тобто щось неопосередковане, щось, що не має меж (границь). Тобто, повне розкриття Бога у світі, про яке говорить Дугін, – це унеможливлення будь-яких границь, їх відсутність, а, значить, тотальне Ніщо.

Нагадаємо, що Путін ще у 2016 заявляв, що “Росія ніде не закінчується”.

В геополітичному сенсі, про котрий говорить Дугін, повне розкриття Бога знищить світ, перетворивши його на Ніщо. Певно, так Росія, на думку Дугіна, і здобуде новий початок історії.

Звернемо увагу, що згаданий відеоролик Дугіна вийшов у 2017 році, – вже після гучних заяв російського філософа про потребу “звільнення” України.

Вахтанг Кебуладзе – про ідеї Росії

Вахтанг Кебуладзе, український філософ та спеціаліст з феноменології, у жовтні 2022 року на інтерв’ю Ютуб-каналу Ісландія ТБ описав “формулу російського нацизму”.

Український філософ заявив, що росіяни стануть нормально сприймати українців тільки тоді, як ми згодимося з приписуваними нам “малоросійством” і меншовартістю. Втім, коли українці наголошують на своїй відмінності та інакшості, “росіяни готові нас знищити”.

Кебуладзе порівняв німецький нацизм та російський шовінізм. Німецький нацизм він назвав “ексклюзивним”, тобто – таким, що чітко окреслював межу між “вищою” арійською расою та “нижчими” народами (наприклад, євреями), вважаючи, що “нижчих” необхідно збуватися. Натомість російський шовінізм є “інклюзивним”, тобто – РФ готова “ввібрати” в себе будь-який народ, не обов’язково винищивши його фізично, а, скоріше, позбавивши цей народ самоідентичності.

Втім, український філософ також наголосив, що порівнювати зло між собою не коректно. Зло, за словами Кебуладзе, є абсолютним, а тому не відрізняється за степенями “гіршості”.

Виводячи висновок зі слів українського мислителя, можемо зазначити, що Росія сприймає все, що відрізняється від неї, все інше, як чуже і вороже, і тому знаходить потребу в перманентному захопленні територій, роблячи чуже і вороже своїм.