Про це на своїй сторінці у Facebook пише Тетяна Чорновол. Далі — її пряма мова.

Це просто треш, чим далі – тим гірше. У 2022 році та в перші місяці 2023 м’ясо, яке ми отримували було основою нашого раціону. Ми харчувалися чудово: якісною свининою з гарніром з якісного філе. М’яса було багато, навіть дуже, тому ми вмовляли волонтерів не привозити нам нічого.

А потім покотилося. Спочатку почали видавати надуті водою стегна і окорочка. При чому в цю воду підмішують якусь гидоту, м’ясо піниться і смердить, так що блювати хочеться. Потім почала постачатися накачана водою і свинина, і куряче філе. При чому з кожним місяцем кількість блювотної води в м’ясі збільшується. Без води не надходить не шматочка. Все стало неїстівним. Щоб його приготувати: ми розморожуємо, промиваємо, потім відварюємо, знову промиваємо і вже готуємо. У 2024 ми знову почали просити волонтерів передавати нам харчі…

У мене терпець урвався. Після останнього гидотного фаршу з цього м’яса, я вирішила не брати армійські продукти, а їздити на закупи. Бо за армійськими продуктами навіть далі…

Взагалі, хто мені пояснить, чому чим більше антикорупціонерів приходить працювати в Міністерство оборони, тим гіршим стає м’ясо?

Ви, аля-шабуніни антикорупціонери-ухилянти, хоч щось корисне, хоч трошечки для армії зробити можете? Чи тільки бла-бла-бла?

Р. S. Від забезпечення МО, на яке уходять скажені гроші, моєму підрозділу не потрібно нічого, крім бк і м’яса. Все інше в нас за свій кошт. Бензин і дизель останній раз отримували у 22 році. Нам не важко скидатися і купувати. Форму, взуття та “прибамбаси” всі купую сама. Мені не треба армійське, за бойові можу купити сама кращої якості. А ось отримувати м’ясо на 2 десятки ротиків особового складу було зручно і значна економія коштів. Проте зараз через якість ми лишилися і без м’яса. Навіщо, питаю, тоді все це забезпечення і мільярди доларів які на це уходять щорічно?