Вчора, 24 січня, на ютуб-каналі Української Правди було опубліковане інтерв'ю зі старшим лейтенантом та лицарем ордену Богдана Хмельницького Миколою Мельником.

Користувачі мережі Х обурилися кількістю незручних питань від журналістки Софії Серед, поміж яких були такі: “Про що ти подумав в той момент, коли зрозумів, що твоя нога відірвана?” або “Ти соромишся свого тіла?”.

“Знову? Знову! Написали питання — вона їх задає, у відповідях не зацікавлена, емпатіїї нуль, поваги до воїна здається теж. В УП думають що вони круті бо задають гострі запитання, а на справді вони просто додіки,” – написала одна з користувачок Х. “Теж прослухала це інтерв’ю. Журналістка взагалі не чує Мельника. Ніби питання написала за місяць до і від почутої відповіді наступне питання не змінюється” – пишуть далі.

Користувачка X також пригадала інтерв’ю з Олегом Сенцовим на УП, опубліковане місяць тому. Впродовж інтерв’ю журналіст Роман Кравець ставив недоречні питання, на кшталт: “По тобі багато разів (стріляв) танк?”.

Невдовзі та сама користувачка Х запостила уривок з інтерв’ю, що бралося місяць тому у голови фонду “Повернись Живим” Тараса Чмута на УП. Софія Середа, що брала інтерв’ю, задавала питання, на зразок: “Чи може Україна виробляти свої мавіки?” Користувачам Х це також здалося недоцільним.

Після викладених у мережу Х моментів з інтерв’ю на УП почався цілий тред, де користувачі висловлювалися з приводу ситуації, в основному – нецензурно: тут, тут, тут.