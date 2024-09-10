Повідомлення про постачання Іраном балістичних ракет для Росії з метою їх використання у війні проти України довгий час з’являлися серед провідних західних ЗМІ.

Так, напередодні видання «Reuters» повідомляло про те, що Тегеран вже міг передати Москві балістичні ракети, а власне сама угода про закупівлю ракетних систем Fath-360 й інших балістичних ракетних систем була укладена ще у грудні 2023 року.

В серпні цього року секретар російської Ради безпеки Сергій Шойгу відвідав Іран, де зустрівся з президентом та військовим командуванням країни.

Після чого Сполучені Штати повідомили союзників про ймовірну відправку Іраном балістичних ракет малої дальності до Росії.

Про що розповіли у «The Wall Street Journal» з посиланням на джерела у розвідці.

Ба більше – за даними британського видання «The Times», яке посилається на джерело в українській військовій розвідці, 4 вересня російський корабель вже доставив 200 балістичних ракет Fateh-360 до одного з портів у Каспійському морі.

В свою чергу іранський військовий командувач Фазлоллах Нозарі заперечив постачання ракет Москві.

Втім, менш ніж за добу після його виступу, член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив відправлення Іраном до Росії балістичних ракет та зазначив, що передача озброєння відбулась за бартером.

Про це повідомляє видання «Iran International».

«Іран експортує дрони і ракети в Росію в рамках економічного і політичного співробітництва. З іншого боку, росіяни співпрацюють з Іраном, щоб обійти санкції. Ми повинні забезпечити імпорт соєвих бобів, кукурудзи та пшениці, щоб задовольнити наші потреби. Одна частина бартеру містить відправлення ракет, а інша частина – відправлення військових дронів у Росію», – стверджує Ардестані.

Загалом, за даними ЗМІ, Іран проводить поставки озброєння країні-агресору в обмін на кіберзброю та західну зброю захоплену на полі бою, а також допомогу в розвитку ракетної програми.

До прикладу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що передача іранських балістичних ракет є частиною стратегічного партнерства між Іраном та Росією.

На їхню думку, іранський режим передати РФ балістику, а натомість розраховує отримати від Москви новітні винищувачі Су-35.

Вчора, 9 вересня, речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про поставку Іраном до Росії балістичних ракет.

«Ми володіємо вартою довіри інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії. Ретельно вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, це постачання означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної загарбницької війни Росії проти України», – зауважив він.

Стано додав, що одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою, а Європейський Союз, в координації з міжнародними партнерами, якнайшвидше відреагує новими обмежувальними заходами проти Ірану.

«Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України», – під час брифінгу сказав речник Державного департаменту США Ведант Пател.

За його словами, у Вашингтоні «дуже занепокоєні» повідомленнями про постачання ракет.

Патель зауважив, що і США, і країни-партнери під час самітів G7 і НАТО чітко заявляли, що «готові до серйозної реакції» на дії Ірану та Росії.

«Тактично іранські ракети дозволять Росії збільшити інтенсивність атак по всій території України, дозволяючи їй зосередити свої обмежені запаси вітчизняних ракет великої дальності «Іскандер» на цілях у глибині країни», – зазначив військовий аналітик видання «Sky News», віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл.

Аналітик пояснив, що російські крилаті ракети були дуже ефективними для завдавання ударів вглиб України на початку вторгнення, але передові західні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, обмежили їх вплив.

«Балістичні ракети є складнішою ціллю для систем протиповітряної оборони – головним чином через їхню гіперзвукову швидкість. Втім, їх можна перехопити, але лише завдяки висококласним західним ракетам протиповітряної оборони, а вони дорогі і їх відносно мало», – розповів у коментарі для «24 Каналу» військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Він зазначив, що дальність ураження Fateh-360 – 120 кілометрів та підкреслив, що цей тип балістичних ракет має боєголовку 150 кілограмів.

«У неї точність становить 30 метрів, це передбачає, що половину боєприпасів кладуть у коло радіусом 30 метрів, де центром кола вважається ціль, а ще 40% кладуть у коло, радіусом 60 метрів. Подібного типу ракети дуже небезпечні, коли здійснюється обстріл певних об’єктів, наприклад, великого будинку», – додав експерт.

«Через високу швидкість балістичні ракети Fath-360, які Іран передав країні-агресору Росії, можна збити лише обмеженою кількістю систем протиповітряної оборони, зокрема – Patriot, NASAMS або С-300. І якщо у Patriot та NASAMS в принципі дефіцитна кількість пускових, і вони прикривають великі міста, то щодо С-300 інша проблема. Уже є істотний дефіцит ракет до цього комплексу. Розуміючи що, на жаль, РФ має велику кількість цих ракет, а саме близько 200, більшу їх частину ми, найімовірніше, не зможемо перехопити», – допускає експерт у сфері авіації Богдан Долінце та звертає увагу на те, що з огляду на малу дальність Fath-360, під загрозою перебуватимуть українські військові, які розташовуються поруч із лінією фронту або біля кордонів із РФ. «Так само в зону дії цих ракет потрапляє Херсонська та Миколаївська області. Більш далекі міста, які знаходяться на відстані понад 100 км, як правило, не входять до радіусу ураження цими видами озброєння», – підсумовує він.

В свою чергу в Міністерстві закордонних справ України провели розмову з повіреним у справах Ірану в Україні Шахріяром Амузегарою та попередили дипломата про наслідки у разі підтвердження даної інформації.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин», – зазначили у відомстві.