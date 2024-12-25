Різдво Христове — одне з найважливіших християнських свят, яке відзначають у всьому світі. Проте дата святкування цього дня різниться залежно від традицій, які прийняті у різних країнах та церквах. Історія цієї дати є не тільки релігійною, але й культурною, а подекуди й політичною.

Чому саме 25 грудня?

Святкування Різдва 25 грудня бере свій початок з Риму. У IV столітті цей день був офіційно затверджений Римською церквою як дата народження Ісуса Христа. Існує припущення, що ця дата була обрана для заміщення язичницького свята Непереможного Сонця (Dies Natalis Solis Invicti), яке відзначалося в час зимового сонцестояння. Таким чином, Різдво стало символом нового світу і нового світла — народження Спасителя.

Відмінності у датах святкування Різдва зумовлені використанням різних календарів. У 1582 році Папа Григорій XIII ввів новий григоріанський календар, який мав виправити неточності юліанського календаря. Цей перехід був прийнятий у більшості католицьких та протестантських країн. Проте православні церкви залишилися вірними юліанському календарю, де 25 грудня відповідає 7 січня за новим стилем.

У 1918 році радянська влада ухвалила рішення про перехід на григоріанський календар, щоб синхронізувати економічне та соціальне життя з більшістю країн світу. Однак цей перехід не торкнувся Православної церкви, яка залишилася вірною юліанському календарю. Церква довго не хотіла переходити через бажання зберегти традиції та уникнути втручання держави у церковні справи. Більшовики ж намагалися впровадити новий календар як частину ідеологічної боротьби з релігією, що викликало додатковий опір серед духовенства.



Яка дата правильна?

З точки зору православного церковного канону, 7-го січня відзначати більш правильно, тому що, якби Григорій XIII не провів реформу, Європа вірогідно й досі б святкувала 7-го січня.

Католицька церква в свою чергу була більш мінливою, ніж Orthodox (з англ. “православний”, або ж “той, що неухильно дотримується певних переконань”).

У 1054 році стався розкол церкви на католиків і православних, і відтоді православні зберігали суверенітет від Риму і зберігали старі порядки.

Українська Православна Церква

У червні 2023 року Православна церква України оголосила про перехід на новоюліанський календар, який синхронізований із григоріанським. Таким чином, починаючи з 2023 року, офіційною датою святкування Різдва Христового в Україні стало 25 грудня. Це рішення було спрямоване на наближення до загальнохристиянських традицій та подолання впливу російської церковної культури.