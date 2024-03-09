7 березня Дар’я Малахова, українська актриса театру та кіно, опублікувала пост у Фейсбуці про історію з військовим у ресторані. За словами Дар’ї, поки вони з чоловіком були у рибному магазині на Позняках, до магазину зайшов військовий, “підійшов до діжки з оселедцем, засунув руку і дістав рибу, яку почав їсти”. Дар’я назвала поведінку військового “визиваючою”.

“За декілька секунд з’явився продавець Роман, який одразу взявся обслуговувать людину в зеленому одязі без ознак, тому важко сказати, військовий він насправді чи все ж просто людина в зеленому одязі, хоча я думаю, це не має мати значення”, – написала українська акторка.

Дар’я зазначила, що військових начебто погрожував продавцеві армією.

“Він (військовий) доїдав на очах у всіх рибу, і запитав у продавця Романа «і що ти мені зробиш?», «Налякався? Тобі треба в армію, перестанеш лякатися!». Це був дуже напружений момент, я дуже і дуже давно не відчувала тривогу такого рівня, мені здалося, що всі завмерли. Увесь середній клас, який жував там креветку, всі люди, всі військові, ветерани, батьки дітей, всі зрозуміли, що це стане повсякденністю”, – заявила українська актриса театру та кіно.

Дар’я додала, що з військовим, котрий поводив себе “визиваюче”, була ще одна людина – теж військовий. Втім, на реакцію іншого військовослужбовця Дар’я не звернула уваги.

“Ця історія не має висновку. Вона просто матиме продовження, тому що війна саме і страшна наслідками і несе за собою речі, які ми тільки починаємо усвідомлювати. І чи готові ми до них, як суспільство?” – підбила підсумок авторка посту.

Втім, реакція суспільства на пост Дар’ї була неоднозначною, подекуди – негативною.

Окрім того, користувачі соцмереж почали жартувати з вислову Дар’ї про “середній клас, який жував креветки”.

8 березня користувачка Фейсбуку розмістила пост, у котрому намагалася зрозуміти позицію Дар’ї та певним чином підтримати її. Репост публікації зробила і Дар’я, проте схвальної реакції від українців знову не отримала – Дар’ю звинуватили у зверхності та чистці коментарів.